«ليبرا» تقفز بـ«بتكوين» لأعلى مستوى

المصدر: لندن - رويترز

استقرت بتكوين قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين بعد أن ارتفعت بما يصل إلى 9%، وهي خطوة يقول محللون إن الدافع وراءها ربما يكون الآمال في كسب العملات المشفرة مزيداً من القبول بعد أن كشفت فيسبوك عن خطط لإصدار عملة رقمية.

ولامست بتكوين 12833 دولاراً في بورصة بتستامب، وهو أعلى مستوى منذ 27 يونيو قبل أن تتراجع. وارتفعت بتكوين في أحدث تعاملات 2.2 بالمئة عند 12560 دولاراً. وربحت أكبر عملة مشفرة أكثر من 45% منذ إعلان فيسبوك عن خطط الشهر الماضي لعملته ليبرا، ليبعث التفاؤل مجدداً حيال اكتساب العملات المشفرة قبولاً واسعاً بين الشركات والمستخدمين من الأفراد.

ولا تزال بتكوين متقلبة بشكل كبير. وربحت حوالي 240% هذا العام بعد أن فقدت ثلاثة أرباع قيمتها في العام الماضي.