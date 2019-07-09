القمة العالمية للصناعة ترسم مستقبل التنمية

المصدر: إيكاتيرنبيرغ، روسيا ـ البيان

يفتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة إيكاتيرنبيرغ بروسيا، اليوم، الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) التي تستمر حتى 11 يوليو بمشاركة 2000 من قادة القطاع الصناعي العالمي.

وتعقد القمة تحت شعار «تقنيات محاكاة الطبيعة»، وكيفية استلهام قطاع الصناعة لآليات الطبيعة من أجل تحفيز الابتكار، ورسم مستقبل التنمية، والدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة من خلال توظيف الفرص التي تتيحها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ويلي كلمة الرئيس الروسي التي يركز فيها على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في الازدهار العالمي، جلسة نقاش رئيسية بمشاركة وزراء ومسؤولين إماراتيين، تسلط الضوء على الدور الذي تلعبه القمة في صياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي، ورؤية كل من الإمارات وروسيا والقطاع الخاص ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لمستقبل القطاع الصناعي العالمي.

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