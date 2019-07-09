«بلومبيرغ»: الإمارات والسعودية ملتزمتان بدعم الذكاء الاصطناعي

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن الإمارات والسعودية هما الدولتان الوحيدتان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللتان أبدتا التزاماً واضحاً ومحدداً تجاه الذكاء الاصطناعي. ونشرت وحدة «بلومبيرغ إن ئي إف» التابعة للوكالة تقريراً أمس عن سياسات الذكاء الاصطناعي في مختلف دول العالم.

جاء التقرير تحت عنوان: «الذكاء الاصطناعي يحتاج دعماً سياسياً ومعايير صناعية»، وأوضح أن 27 دولة فقط على مستوى العالم هي التي انتهجت سياسات وطنية داعمة للذكاء الاصطناعي، أو تبنّت التزاماً راسخاً بدعم الذكاء الاصطناعي ووضعت خططاً واستراتيجيات محددة. وأفاد التقرير بأن الإمارات والسعودية هما الوحيدتان فقط ضمن دول المنطقة اللتان انتهجتا سياسة دعم الذكاء الاصطناعي والتزمتا باستراتيجية وطنية محددة للتوسع في تطبيقاته.