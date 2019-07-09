«أوراسكوم» تضيف 935 مليون دولار لسجل مشاريعها بالربع الثاني

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

أعلنت شركة أوراسكوم للبناء المدرجة في بورصة ناسداك دبي أنها أضافت مشاريع بقيمة 935 مليون دولار إلى سجلها للمشاريع في الربع الثاني من العام الجاري. وقالت الشركة في بيان إلى بورصة ناسداك دبي إن سجل مشاريعها زاد بنسبة 40% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأضاف البيان أن هذا الارتفاع يجعل قيمة سجل مشاريع الشركة للنصف الأول من العام الجاري 1.4 مليار دولار، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 42% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2018. ومثلت مشاريع الشركة في مصر 50% من إجمالي العقود الجديدة التي حصلت عليها الشركة في الربع الثاني من العام الجاري. وشملت المشاريع الجديدة أكبر محطة لمعالجة مياه الشرب في مصر والإضافات الجديدة لشبكة الطرق المصرية.