بحث فرص التعاون بين قطاعي الأعمال في أبوظبي وكوستاريكا

المصدر: أبوظبي - البيان

اجتمع محمد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مع فرانسيسكو ج. شاكون سفير كوستاريكا لدى الدولة، في مبنى الغرفة بحضور محمد المهيري مدير عام الغرفة حيث بحثا فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في كل من أبوظبي وكوستاريكا. وأكد الرميثي أن هناك فرصاً واعدة وأفقاً واسعة لمد جسور التعاون على جميع الصعد التجارية والاستثمارية، وتوسيع الشراكات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والأمن الغذائي.

ووجّه فرانسيسكو ج. شاكون الدعوة لغرفة أبوظبي لحضور المعرض التجاري الذي سيعقد في سبتمبر في كوستاريكا، والمتخصص في مجال الأغذية والزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، أكد محمد المهيري استعداد الغرفة لتقديم كافة أشكال الدعم للشركات الكوستاريكية الراغبة في الاستثمار في أبوظبي.