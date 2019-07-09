صندوق خليفة ينظم «ملتقى رواد الأعمال» بعجمان

المصدر: عجمان- البيان

نظم صندوق خليفة لتطوير المشاريع مؤخراً «ملتقى رواد الأعمال» في عجمان، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في الإمارة، بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء الصندوق والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين والمحليين.

وأكدت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع على أهمية الملتقى الذي أقيم للمرة الأولى في إمارة عجمان، مشكلاً همزة وصل بين رواد الأعمال الإماراتيين ومختلف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بالإمارة، بهدف تعزيز التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والمعارف.

مشيرةً إلى استعداد الصندوق الدائم لتقديم أرقى الخدمات ومختلف سبل الدعم لرواد الأعمال المبتكرين لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم التي تلعب دوراً بارزاً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة.

وتخلل الملتقى مشاركات نوعية لعدد من الجهات الحكومية وشركاء الصندوق الإستراتيجيين، شملت «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، برئاسة محمد سيف اليوسفي، مدير البرنامج، الذي تأسس بموجب القانون الاتحادي رقم «2» لسنة 2014 تحت مظلة وزارة الاقتصاد. كما شهد الملتقى عرضاً تقديمياً هاماً لدائرة البلدية والتخطيط، التي قامت بعرض عدد من أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية التي تشهدها الإمارة وفي مقدّمتها مشروع «الحي التراثي» الذي تبلغ تكلفته 25 مليون درهم.

وأوضح عبد الرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن المشروع يشتمل على نماذج مختلفة من الفرص الاستثمارية بمختلف المساحات والاستخدامات بأسعار تنافسية دعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.