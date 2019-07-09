«القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران» تنطلق في دبي 27 يناير

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني انطلاق فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران 2020 التي تنظمها الهيئة بدبي في 27 يناير المقبل، تحت شعار «تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار».

ومن المتوقع أن يشارك في القمة أكثر من 200 مستثمر، و1200 موفد في مجال الاستثمار بالطيران إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين الحكوميين ومنظمات الطيران، وشركات التمويل والتأمين، وأصحاب الأصول وكبرى الشركات العاملة في القطاع، ونخبة من مشغلي الطائرات والمطارات، ومقدمي الخدمات الفنية واللوجستية والاستشارات القانونية.

تعرض القمة أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني الدولي، والتي تعد نافذة لرجال الأعمال والمتخصصين لاستكشاف أبرز الفرص والاستراتيجيات الاستثمارية للجهات المشاركة وتحديد توجهات رؤوس الأموال.

وأكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني على المكانة المتميزة الدولة في مجال صناعة الطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي وسهولة ممارسة الأعمال فيها، بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبتها خلال السنوات القليلة الماضية في مجالات تعزيز الطاقة الاستيعابية لمطاراتها الدولية التي تواصل تحقيق معدلات نمو مذهلة في حركة المسافرين، يصاحبها تطور ونمو في البنى التحتية، والتجهيزات التقنية، وجودة الخدمات المقدمة.

وقال: تعد صناعة الطيران واحدة من أبرز الركائز لعملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، حيث تستهدف الأجندة الوطنية لعام 2021 أن تكون دولة الإمارات الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، مما يسهم في تعزيز المكانة التي باتت تشغلها الإمارات في هذا القطاع، ويلعب دوراً هاماً في رفد الاقتصاد الوطني واستدامته، ويساهم في تسويق الفرص الاستثمارية وتوجيهها نحو الطريق الأفضل، فضلاً عن جذب واستقطاب أهم الشركات العالمية للأسواق المحلية.