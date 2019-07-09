منتدى أعمال الإمارات والتشيك يدعو لشراكات اقتصادية

المصدر: دبي ـ البيان

اختتمت غرفة تجارة وصناعة دبي بنجاح فعاليات بعثتها التجارية إلى جمهورية التشيك بتنظيم منتدى الأعمال الإماراتي التشيكي في العاصمة براغ والذي حضره أكثر من 100 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص. ودعا المشاركون في المنتدى إلى شراكات اقتصادية، وبحثوا تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات حيوية تشمل حلول المدن الذكية والصناعة والخدمات اللوجستية والرعاية الطبية والسياحة والذكاء الاصطناعي.

ونظمت البعثة غرفة دبي بالتعاون مع مجلس الأعمال التشيكي المنضوي تحت مظلة الغرفة، حيث زارت البعثة مدينتي براغ وكارلوفي فاري وضمت شخصيات مرموقة من ممثلي القطاع الخاص في إمارة دبي في قطاعات جوهرية.

وخلال كلمته الافتتاحية في المنتدى الذي حضره عبد الله المعينة، سفير الإمارات لدى جمهورية التشيك، أكد يان دييل، النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في التشيك أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تدعم التعاون الثنائي، مشيراً إلى أن الدولتين تتشاركان رؤية موحدة فيما يتعلق بالابتكار والتنوع الاقتصادي.

وأكد محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن المنتدى يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات السياسية والاقتصادية بين الإمارات والتشيك نمواً مزدهراً بعد زيارات رفيعة المستوى، مشيراً إلى أن التشيك تعتبر من أكثر الوجهات الواعدة للشركات الإماراتية مع توفيرها بيئة آمنة وصديقة للاستثمارات، ووصولاً سهلاً لأسواق وسط أوروبا، معدداً المزايا التنافسية الكبيرة التي توفرها الإمارات للشركات الأجنبية.

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي إلى أن التشيك تعتبر أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لدبي، وبوابة مثالية للصادرات وإعادة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الناشئة عبر أسواق وسط أوروبا، لافتاً إلى وجود إمكانات هائلة لتنمية وتطوير التعاون المشترك في مجال صادرات دبي غير النفطية إلى التشيك لتشمل بضائع ومنتجات جديدة لتتخطى بذلك قيمة التجارة غير النفطية في العام 2018 التي وصلت إلى 980 مليون دولار.

وقال هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي إن تنظيم المنتدى يعكس تنسيق غرفة دبي مع شركائها في مجالس الأعمال لاستكشاف أسواق جديدة والعمل على توفير مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية لأعضائها.

وخلال الزيارة التي استمرت 4 أيام، اجتمع الوفد مع أندريا بفيفر فيركل، عمدة مدينة كارلوفي فاري حيث بحث الجانبان تطوير التعاون المشترك. وقام الوفد بعدد من الزيارات الميدانية إلى عيادة جي إتش سي براغ، أحد أكبر مرافق الرعاية الطبية الخاصة في التشيك، ومصنع موسر للكريستال في كارلوفي فاري، إضافة إلى خدمات الملاحة الجوية ومركز تدريب الطيران التشيكي.