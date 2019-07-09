مركز دبي المالي العالمي يعزّز فريقه الإداري بكفاءات وطنية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت سلطة مركز دبي المالي العالمي، التي يقدّر حجم أعمالها في سوق إدارة الثروات والأصول بنحو 424 مليار دولار تعزيز فريقها الإداري بكفاءات وطنية تدعم مسيرتها المستمرة للتحول إلى مركز مالي رائد على مستوى العالم.

وأجرت سلطة مركز دبي المالي العالمي، عدة تعيينات وترقيات في مناصب استراتيجية ليشغلها مواطنون إماراتيون من ذوي الكفاءة لقيادة وتوجيه المبادرات الرئيسية التي تدعم رؤية مركز دبي المالي العالمي في تمكين التقنية المالية في المنطقة، وبما ينسجم مع خطط توسيع المركز التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، في يناير 2019، حيث تؤكد هذه التعيينات على توجّه المركز نحو الاستثمار في الابتكار والريادة في مجال التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية الذي يشهد نمواً سريعاً.

وجرى تعيين بيمان العوضي، رئيس التسويق والاتصال المؤسسي ليدير السمعة والمكانة الاستراتيجية للمركز ويقود مشاركاته ومسيرته في التحوّل الرقمي، كما تمت ترقية محمد البلوشي ليتولّى إدارة قطاع التقنية المالية ليقود مسيرة تطوير منظومة «فينتك» في المركز، إضافة إلى ترقية علياء الزرعوني إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات، ورجاء المزروعي إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي لمسرّع التقنيات المالية «فينتك هايف».

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: نجح المركز طوال السنوات الخمس عشرة الماضية في تعزيز مكانته بين أهم المراكز المالية حول العالم وأكثرها تطوراً، وهو أمرٌ لن يتحقق ما لم نضمن أسبقيتنا وريادتنا. ونظراً لارتباط مستقبلنا بالابتكار والتحوّل الرقمي، فإنه يتوجب علينا تعيين الأشخاص المناسبين في المناصب المناسبة للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية الطموحة«.

يأتي بيمان العوضي بخبرة تزيد على 20 عاماً في مجال التسويق والاتصال المؤسسي إلى سلطة مركز دبي المالي العالمي، مع تركيز خاص على التسويق الرقمي، حيث عمل مع هيئات حكومية ومؤسسات متعددة الجنسيات مثل»مارس إنك«، و»بيبسي كو«وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومجلس دبي الرياضي. وتسهم خبرته في الإنتاج والإخراج السينمائي، التي اكتسبها عبر مشاريعه التجارية المتميزة في تعزيز المبادرات التسويقية للمركز عبر الاستخدام الأمثل للوسائط المتعددة.

من ناحية أخرى، تمت ترقية محمد البلوشي ليتولى منصب رئيس قطاع التقنية المالية، من منصب المدير الأول للشؤون المؤسسية ومزوّدي الخدمات في مركز دبي المالي العالمي، وسيعمل في منصبه الجديد على تعزيز منظومة التقنية المالية في المركز. وحقق البلوشي في منصبه الجديد التوافق بين عروض المركز في مجال التقنية المالية واحتياجات قطاع الشركات الناشئة في دولة الإمارات، ما أدى إلى طرح خطط ترخيص بإعانات مالية، وعرض أكثر تكاملاً لشركات التقنية المالية.

وكان للبلوشي دور رئيسي في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كوجهة متميزة للتقنية المالية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة والهند. ويتمتع البلوشي بخبرة تزيد على 10 سنوات في العمل مع مؤسسات مالية رائدة مثل»باركليز«و»ستاندرد تشارترد«وبنك»لويدز تي إس بي«، ويشارك حالياً في برنامج قيادة بمعهد التمويل الدولي المتخصص بإعداد قادة المستقبل الشباب حول العالم في المجال المالي.

تمكين المرأة

ويؤكد مركز دبي المالي العالمي التزامه المستمر بالتطوير المهني، ويعمل على دعم كبار أعضاء الفريق في سلطة مركز دبي المالي العالمي. وبفضل حضورها الرئيسي ضمن فريق مركز دبي المالي العالمي على مدى عشر سنوات، تولّت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات، منصباً قيادياً تشرف فيه على عدد من الوظائف الداخلية، مثل تكنولوجيا المعلومات والمشتريات والإدارة والتطوير المؤسسي والعلاقات الحكومية والخدمات الحكومية وخدمات التسجيل.

أما رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لمسرّع التقنيات المالية»فينتك هايف)، فقد بدأت مسيرتها المهنية في سلطة مركز دبي المالي العالمي بمنصب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات عام 1020. وتشرف المزروعي على أول مسرّع للتقنيات المالية في المنطقة يجمع بين المؤسسات المالية والهيئات الحكومية وشركاء التكنولوجيا وروّاد الأعمال لتطوير تقنيات تفيد القطاع المالي بأكمله.

نمو

على مدار السنوات الخمس الماضية، بلغ معدّل نمو القوى العاملة في سلطة مركز دبي المالي العالمي 23%، ويشكل مواطنو الدولة نسبة 40% من إجمالي هذه الكوادر. وبلغت نسبة المواطنين في الإدارة العليا لسلطة مركز دبي المالي العالمي نسبة 55%. وفيما يخص المناصب في سلطة مركز دبي المالي العالمي، بلغت نسبة العاملين من النساء والرجال 57% و43% على التوالي.