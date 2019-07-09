«أبوظبي للأوراق المالية» يبحث تعزيز التعاون مع مورغان ستانلي

المصدر: أبوظبي - البيان

التقت إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤخراً، برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مورغان ستانلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين.

واصطحب خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي بالإنابة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفداً من «مورغان ستانلي» ترأسه سامي كاييلو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجوخان أونال، المدير الإداري لإدارة الاستثمار ووليد الرزوقي، نائب رئيس إدارة الاستثمار، في جولة داخل السوق أعقبه حوار رفيع المستوى تم خلاله استكشاف الفرص بين الكيانين الاقتصاديين.

وقال خليفة المنصوري: كان الاجتماع بمثابة عرض استثنائي لسوق أبوظبي، مشيراً إلى أن تطوير العلاقات مع بنك استثماري أمريكي متعدد الجنسيات وذي خبرة عالية ومع واحدة من أكبر الشركات للخدمات المالية مثل مورغان ستانلي، سيعمل حتماً على زيادة التعاون لتعزيز الرؤية طويلة الأجل لسوق أبوظبي، فسجل الأرقام لهذه المنظومة الاقتصادية يتحدث عن نفسه، حيث يقع ضمن أفضل 10 عائدات لمدة 6 أشهر في المتوسط من تسعير الاكتتابات العامة في الولايات المتحدة منذ 2014 وفقًا للبيانات الحديثة الصادرة عن منصة الأسواق المالية العالمية «ديلوجيك».

وشهد صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 373% خلال النصف الأول 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018 حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2.3 مليار درهم مقارنة بـ 489 مليون درهم خلال النصف الأول 2018. وعلى صعيد الاستثمار المؤسسي، شهد صافي الاستثمار المؤسسي ارتفاعاً بنسبة 110% خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018.