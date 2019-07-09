«أدنوك للحفر» تمنح «زينتك» الأمريكية عقد خدمات هندسية

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

منحت شركة أدنوك للحفر التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عقداً لتوفير الخدمات الهندسية الاستشارية لشركة زينتك الأمريكية، وفق ما ذكرته مجلة ميد.ويستمر العقد لمدة ثلاث سنوات، ويشمل توفير الخدمات الهندسية للشركة وإدارة منصاتها البحرية والبرية للحفر. ولم تذكر الشركة الأمريكية قيمة العقد الذي يغطي نطاقاً واسعاً من الخدمات الهندسية والبحرية والتصميم الهندسي البحري والهندسة الميكانيكية والكهربية.

وتستخدم أدنوك للحفر برامج شركة زينتك للتحميل والاستقرار في أسطولها البحري والعمليات اليومية في إطار عقد سابق أبرمه الطرفان.

وتملك أدنوك للحفر أسطولاً من 91 منصة منها 60 برية و11 على جزر و20 منصة رفع.