«جلفار» تجري إعادة هيكلة

المصدر: دبي - البيان

تبحث شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» في رأس الخيمة تعيين مستشار لإعادة الهيكلة بعد تقليص عدد موظفيها، وفقاً لما نشرته «بلومبيرغ»، التي أفادت بأن «جلفار» ألغت خلال الفترة الأخيرة 3 % من القوة العاملة لديها، واستبدلت الشركة الكوادر الإدارية العليا لديها، وعينت مجلس إدارة جديد، لمواجهة الظروف الجديدة.

وأكد جيروم كارل، الرئيس التنفيذي للشركة، أن جزءاً ضئيلاً من موظفي الشركة تأثروا بعملية إعادة هيكلة طفيفة، فيما جرى شَغل كافة الوظائف القيادية. وأضاف أن «جلفار» ستعلن في القريب العاجل عن فريقها التنفيذي الجديد، وتعمل حالياً مع شركات استشارية على تعظيم عائدات أعمالها التجارية.