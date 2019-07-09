نمو السحوبات النقدية عبر نظام مشاركة ماكينات الصراف الآلي

المصدر: أبوظبي – البيان

استمر النمو في قيمة السحوبات النقدية عبر نظام الإمارات لمشاركة ماكينات الصراف الآلي، ووصفه بأن مستقراً في 2018، إلا أنه كان نمواً معتدلاً، بالمقارنة مع النمو في الأعوام السابقة، فقد بلغت قيمة المسحوبات خلال العام الماضي 131,9 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 0,2 % فقط، بالمقارنة مع 2017.

وفقاً لتقرير المصرف المركزي، بلغ الرصيد التراكمي لأنظمة الدفع الإلكترونية 241 مليار درهم، عبارة عن مدفوعات وتحويلات باستخدام البطاقات. وأكد التقرير أن النظام يتيح لحاملي البطاقات، استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة لمؤسسات مالية مختلفة داخل الدولة.

وعلاوة على ذلك، يتيح لهم أيضاً من خلال اتصاله بالشبكة الخليجية للمدفوعات «GCCNET»، استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة لمؤسسات مالية مختلفة داخل الدول الأعضاء في التعاون.

بوابات الدفع

وتناول التقرير، النظام السادس، وهو الإمارات لبوابات الدفع، حيث يتيح النظام معالجة المعاملات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، والتي تجري على مستوى التجار باستخدام الحسابات الجارية، وحسابات التوفير التابعة للتجار لدى أي بنك في الإمارات، ومن دون الحاجة إلى موافقات متبادلة بين طرفي كل معاملة.

ومن الجدير بالذكر، أن تطبيق نظام الإمارات لبوابات الدفع، بدأ عام 2016، وتجاوزت القيمة الإجمالية للمعاملات التي جرت على مدى 2018، باستخدام هذا النظام 1 مليار درهم. وحول النظام الرابع للدفع، وهو نظام الإمارات لحماية الأجور، أوضح التقرير أن هذا النظام يوفر آلية آمنة، وتتسم بكفاءة عالية، لتسهيل عمليات سداد الشركات لأجور موظفيها، وضمان السداد في مواعيده المحددة.

ورصد التقرير ارتفاعاً 5,1 % في عدد تحويلات الأجور التي جرت عبر نظام الإمارات لحماية الأجور في 2018، بالمقارنة مع 2017، فيما بلغت القيمة الإجمالية لهذه التحويلات 230 مليار درهم، بارتفاع 3,8 %، مقارنة مع 2017.