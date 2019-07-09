4 مليارات درهم تجارة رأس الخيمة مع دول مجلس «التعاون»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تصدرت دول مجلس التعاون مجموعات الدول من حيث حجم التبادل التجاري مع رأس الخيمة، حيث تزايد التبادل مع دول المجلس بين 2010-2018 بنحو 45%، حيث ازدادت من مليارين و852 مليون درهم إلى أن وصلت إلى حوالي 4 مليارات و149 مليون درهم.

وشكلت دول المجلس أكبر مساهم في تجارة رأس الخيمة بين مجموعات الدول لآخر سنة، حيث بلغت حصتها 29% من إجمالي التجارة الخارجية لرأس الخيمة لعام 2018.

وأوضحت إيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة، أن دول مجلس التعاون تصدرت مجموعات الدول من حيث حجم الصادرات، حيث تزايدت بين 2010-2018 بنسبة 78%، من مليار و626 مليون درهم إلى مليارين و897 مليون درهم، وبذلك شكلت أكبر مساهم بين مجموعات الدول لآخر سنة بحصة وصلت إلى 39% من إجمالي الصادرات لعام 2018، وبالنسبة للواردات حسب مجموعات الدول زادت واردات مجموعة دول التعاون بنسبة 40% بين 2010-2018، لتزداد من 265 مليون درهم إلى 372 مليون درهم في حين كانت حصتها 8% من إجمالي الواردات لعام 2018.

كما شهدت إعادة التصدير لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً 8%، حيث انخفضت من 961 مليون درهم إلى أن بلغت 880 مليون درهم وعلى الرغم من ذلك فقد شكلت أكبر مساهم بين مجموعات الدول لآخر سنة كذلك بحصة وصلت إلى 51.5% من إجمالي إعادة التصدير لعام 2018.

وأضافت: عند توزيع إجمالي التجارة الخارجية لرأس الخيمة مع دول التعاون بحسب الدول لعام 2018، نجد أن سلطنة عمان حظيت بالحصة الأكبر بين دول التعاون بإجمالي بلغ ملياراً و862 مليون درهم وبنسبة بلغت 44.9%، ثم حلت الكويت ثانيا بحجم تبادل بلغ 859 مليون درهم وبنسبة 20.7%، تلتها البحرين بحجم تبادل بلغ 725 مليون درهم وبنسبة 17.5%، ثم السعودية بحجم تبادل بلغ 701 مليون درهم وبنسبة بلغت 16.9%.

وأشارت الهياس إلى أنه، عند استعراض مكونات التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي بحسب الدول لعام 2018، نجد أنه فيما يخص الصادرات تصدرت سلطنة عمان دول المجلس كأكبر وجهة للصادرات، حيث بلغت حصتها 35% من صادرات الإمارة وبإجمالي بلغ ملياراً و12 مليون درهم، وحلت الكويت ثانية بإجمالي 834 مليون درهم وبنسبة 29%، تلتها البحرين بإجمالي 587 مليون درهم وبنسبة بلغت 20%، ثم السعودية بإجمالي 462 مليوناً وبنسبة 16% من إجمالي صادرات رأس الخيمة إلى دول التعاون.