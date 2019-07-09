«مواصفات» تنفذ ورشة لتجار العطور عن نظام القياسات الصناعية

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، سادسة الورش التوعوية بنظام القياسات الصناعية وبرامج الرقابة المترولوجية، والتي جمعت ممثلين لشركات العطور العربية في الدولة، من أجل التوعية بأهداف ومتطلبات نظام القياسات الصناعية، وانعكاسه على مصانع العطور، وآليات التطبيق، وإجراءات التدقيق التي ستتم للحصول على شهادة التسجيل في النظام، لضمان تحقيق الوعي اللازم عند شريحة التجار في الدولة.

واستحدثت «مواصفات»، النظام الإماراتي للقياسات الصناعية، بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 9 لسنة 2017، في مسعى لتسهيل التبادل التجاري بين الإمارات ودول العالم، ولتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية. انطلاقاً من مسؤولية الهيئة بموجب النظام الوطني للقياس لضمان تطابق سلسلة معايير القياس في الدولة مع المعايير الدولية، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للهيئة برفع تنافسية الدولة وتطوير أنظمة التقييس.

واستضافت الهيئة بمقرها في دبي27 ممثلاً لعدد من كبريات شركات العطور في الدولة، حيث نظمت الورشة إدارة المقاييس في الهيئة، لشرح تفاصيل نظام القياسات الصناعية، ضمن المرحلة الثانية للتطبيق، وبدأ تطبيق المرحلة الأولى إلزامياً على مصانع الدهانات ومشروبات الطاقة والدواجن الطازجة والمنظفات.