القمة العالمية لطاقة المستقبل ملتقى رائد للتقنيات المستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

تشكل القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تنطلق بين 13 إلى 16 يناير 2020 بأبوظبي ملتقى عالمياً يجمع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال ما يعزز مكانتها بوصفها الحدث والسوق العالمية الرائدة للطاقة والتقنيات النظيفة والاستدامة في المستقبل.

وتحظى القمة التي تستضيفها «مصدر» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، بسجل حافل بالنجاح. وشهدت الدورة السابقة من القمة، التي أقيمت في وقت سابق من العام الجاري حضور 13 رئيس دولة ونحو 120 وزيراً و3000 مسؤول تنفيذي.

وجرى الإعلان خلال القمة السابقة عن 10.5 مليارات دولار من الأعمال التجارية الجديدة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في دورة العام 2020، مع استمرار نمو سوق الطاقة المتجددة إقليمياً وعالمياً.

وقال غرانت توكتن، مدير الفعاليات للمجموعة لدى شركة ريد للمعارض إن القمة تتيح «منصة مثالية» تربط بين الجهات المعنية في الحكومات وقطاعات الأعمال والتمويل لتمكين إحداث التقدم، ونقل الأفكار والتقنيات، وتسهيل الاستثمار، بغية تحفيز التنمية المستدامة والنمو، مؤكداً أن هذا الحدث يسهل تسريع التنمية المستدامة والابتكار.

وتشتمل القمة التي تعقد سنوياً وتقام دورتها المقبلة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة ما بين 13 إلى 16 يناير 2020 على برامج للمعارض والمنتديات تتوزع على 5 ركائز رئيسة هي الطاقة والطاقة الشمسية والمياه والنفايات والمدن الذكية.