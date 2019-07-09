إطلاق مبادرة الفنادق الخضراء في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، مبادرة الفنادق الخضراء 2019، والتي تستهدف تحقيق استدامة متكاملة بنسبة 100 % في جميع فنادق رأس الخيمة، والمساهمة في دعم القطاع السياحي، وتطوير السياحة التراثية والبيئية التي تشهد نمواً متزايداً في الإمارة.

وأوضح المهندس أحمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المبادرة، أن «الفنادق الخضراء» تعد من المبادرات النوعية التوعوية تماشياً مع الأهداف الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ويشارك في المبادرة مؤسسات الدائرة ممثلة في مؤسسة الصرف الصحي، وإدارة المخلفات والأشغال والزراعة التجميلية، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ضمن معايير جديدة تشمل جميع متطلبات الاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن المبادرة تغطي 33 فندقاً في قطاع الضيافة برأس الخيمة. وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعماً لمساعي حكومة رأس الخيمة بشكل خاص، والدولة بصفة عامة، لمعالجة 75 % من إجمالي النفايات البلدية الصلبة بطرق المعالجة المختلفة، ما عدا الطمر في المكبات الصحية بحلول 2021.

وأوضحت المهندسة سونيا ناصر المدير التنفيذي لمؤسسة إدارة المخلفات، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض نسبة المخلفات العضوية، من خلال الفرز من المصدر، والاستفادة منها بتحويلها إلى برنامج إعادة التدوير أو بنك الطعام، إضافة إلى تنظيم حملات تفتيشية دورية لمتابعة تطبيق المبادرة في الفنادق المشاركة ضمن برنامج التقييم الأخضر يومياً، وتسجيل تلك المعدلات للإعلان عن الفندق الفائز، ضمن حفل التكريم خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت إلى أن برامج مؤسسة إدارة المخلفات، ساهمت خلال العام الماضي، بتخفيض المجموع الكلي من المخلفات التي تم جمعها والمصدرة لمكبات النفايات بنسبة 20 %، وتهدف المؤسسة إلى زيادة النسبة إلى 30 % العام الجاري، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف كذلك خفض المخلفات العضوية المصدرة لمكب النفايات بنسبة 10 %، حيث يجب على الفنادق المشاركة في برنامج التقييم الأخضر لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية المطلوبة.

تطوير المبادرة

من المقرر أن يتم تطوير برامج المبادرة لتشمل جميع فنادق الإمارة خلال الأعوام المقبلة، للمساهمة في معالجة المزيد من النفايات القابلة لإعادة التدوير بوسائل بديلة عن الطمر في المكبات الصحية، وتحسين مستويات إعادة التدوير، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية المبادرات المستدامة، والمساهمة في حماية البيئة الطبيعية.

والمبادرة هي أحد مشاريع مبادرة إمارتي بيتي، التي تهدف إلى جعل الفنادق أكثر استدامة وصديقة للبيئة، عبر فصل وإعادة تدوير المخلفات المنتجة في قطاع الضيافة من المصدر، وتتولى المؤسسة جمع المخلفات القابلة لإعادة التدوير من الفنادق التي تتوزع في مختلف أنحاء الإمارة.