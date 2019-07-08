دناتا تفتتح صالة جديدة للمسافرين الصغار في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتحت دناتا صالة خاصة بالمسافرين الصغار في مطار دبي الدولي. وصممت الصالة الجديدة للمسافرين القصّر الذين يسافرون من دون مرافق بالغ، حيث يتولى فريق دناتا تأمين سلامتهم وراحتهم أثناء مكوثهم في المطار.

تحتوي الصالة الجديدة، الواقعة في المبنى 1 بمطار دبي الدولي، على ألعاب وشاشات ترفيهية لتسلية الرواد الصغار طوال مدة مكوثهم فيها. وتعمل على مدار الساعة بإشراف طاقم محترف من العاملين الذين يتحدثون لغات عدة.

توظف دناتا أكثر من 70 من الوكلاء الذين يعملون بالتعاون الوثيق مع ممثلي شركات الطيران للتأكد من سلامة وراحة المسافرين القُصَّر غير المصحوبين بذويهم، وإيصالهم إلى بوابات المغادرة في الوقت المحدد مع تأمين أولوية صعودهم إلى الطائرات.

وشهدت دناتا في السنوات القليلة الماضية نمواً متواصلاً في الطلب على هذه الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد قدم الفريق خلال عام 2018 خدمات لأكثر من 8000 من القُصَّر المسافرين بمفردهم في مطار دبي الدولي، بنمو نسبته 27% مقارنةً بما كان عليه العدد قبل خمس سنوات مضت.

وقال ستيف ألين، نائب رئيس أول قسم عمليات المطار في دناتا: "اكتسبنا ثقة الآلاف من الآباء والأمهات من خلال خدماتنا الآمنة والموثوقة للمسافرين القُصَّر غير المصحوبين بذويهم طوال السنوات الماضية. ويسعدنا أن نعزز هذه الخدمات من خلال فتح الصالة الجديدة، التي صممناها خصيصاً لتلبي احتياجات الأطفال على اختلاف أعمارهم وتفضيلاتهم. ويحرص أعضاء فريقنا على التأكد من أن المسافرين الصغار يقضون أوقاتاً ممتعة لا تُنسى في الصالة الجديدة وينتقلون بسلاسة وأمان عبر المطار".

وتوفر دناتا خدمة القُصَّر غير المصحوبين بذويهم للمسافرين على رحلات أكثر من 120 ناقلة جوية تعمل عبر المطارين. ويمكن حجز هذه الخدمة أو طلب معلومات عنها من خلال اتصال المسافرين بشركة الطيران.

