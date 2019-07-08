الإمارات للشحن الجوي تحصد سلسلة من الجوائز العالمية في 2019

المصدر: دبي - البيان

تواصل «الإمارات للشحن الجوي» تعزيز مكانتها الريادية في صناعة الشحن الجوي حيث نالت ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات عدة جوائز وألقاب عالمية منذ بداية السنة الجارية بفضل تميز وجودة الخدمات التي تقدمها لعملائها.

واختارت «سكاي سيل»، الإمارات للشحن الجوي لنيل جائزتها الأولى للجودة «الناقلة الشريكة الأعلى أماناً» تقديراً لأدائها المثالي في نقل الأدوية الحساسة للحرارة.

وحازت جائزة «أفضل ناقلة شحن جوي في الشرق الأوسط» في نسخة 2019 من جوائز الشحن الجوي وسلسلة التوريد الآسيوية خلال الحفل الذي أقيم في هونغ كونغ.

وفازت الإمارات للشحن الجوي بجائزة التميز في الشحن الجوي، التي تنظمها مجلة «إير كارغو وورلد» ونالت الجائزة الماسية في فئة المليون طن أو أكثر.

وللعام الرابع نالت الإمارات للشحن الجوي جائزة أفضل ناقلة شحن عالمية ضمن جوائز مطار بنغالورو فقد نقلت العام الماضي أكثر من 22 ألف طن بضائع من بنغالورو إلى وجهات في العالم .