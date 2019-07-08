«دوكاب» تستثمر 19 مليون درهم في سكن عمالي عصري

المصدر: دبي- البيان

دشّنت شركة «دوكاب» رسمياً مجمعها السكني العمالي الجديد والممتد على مساحة قدرها 2,400 متر مربع في منطقة جبل علي. شهد الافتتاح جمال الظاهري الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة "صناعات".

ويضم المجمع الذي يستوعب 296 موظفاً عدة مبانٍ مؤلفة من طابقين، ويحتفي بالذكرى الأربعين لتأسيس الشركة، موفراً بيئة آمنة ومجموعة من المرافق التي تضمن لهم أعلى مستويات الراحة.

وقال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة «دوكاب»: «تتمحور رؤية قيادتنا الرشيدة حول بناء مجتمع وطني يقيّم ويحتفي بقيمة جميع سكان الدولة، وهي قيم حرص قسم الموارد البشرية على ترسيخها في «دوكاب» عبر عدة مبادرات ليتسنى لنا العمل بصورة أفضل عبر تمكين موظفينا وتعزيز تفاعلنا معهم. تأتي سعادة ورفاه موظفينا على رأس قائمة أولوياتنا، ويعكس استثمارنا 19 مليون درهم في المجمع السكني دليلاً على التزامنا تجاه الموظفين».

وقال أندرو شو، المدير التنفيذي لشركة «دوكاب»: «تعمل دوكاب في إطار التزامها الراسخ بالتميز، ليس فقط في طريقة عملها وصناعة منتجاتها، بل في تعاملها مع موظفيها، ونسعى لأن نوفر لهم بيئة عمل تساعدهم على التقدم ومسكناً آمناً يوفر لهم الراحة. ويعمل لدى الشركة نحو 1,600 موظف من أكثر من 30 جنسية».