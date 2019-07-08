73 % من المهنيين في الإمارات يفكّرون في تأسيس شركات

المصدر: دبي- البيان

كشف استبيان «ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019»، الذي أجراه بيت.كوم بالتعاون مع يوجوف، المتخصصة بأبحاث السوق، أن حوالي 7 من كل 10 مهنيين في الإمارات يفضلون تأسيس عمل خاص بهم، وقد صرح 73٪ بأنهم يفكرون حالياً في تأسيس شركة، في حين أن 7٪ فقط لم يفكروا سابقاً في تأسيس عمل خاص بهم.كما أظهر الاستبيان أن ثلثي سكان الإمارات (69٪) يفضلون العمل لحسابهم الخاص أو امتلاك شركة خاصة بهم، وعندما سُئلوا عن أسباب هذا التفضيل، برز حرية اختيار التوازن بين الحياة المهنية والشخصية (54٪) وتحقيق الاستقلال الذاتي (42٪) كأهم الأسباب التي تدفعهم لتأسيس عمل خاص، ومن بين الأسباب الأخرى: التخلص من فكرة التبعية لمدير ما، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، والمكاسب المادية الأعلى.

وصرح 42٪ من المشاركين بأن السبب الرئيسي لتفضيلهم هو الحصول على دخل منتظم. وقال 40٪ إنهم يفضلون العمل في شركات بهدف تعلم مهارات جديدة.

ويشير الاستبيان إلى أن ريادة الأعمال أصبحت أكثر شعبية من أي وقت مضى، فالعديد من روّاد الأعمال يتطلعون إلى تنمية شركتهم الناشئة وتأسيس عمل خاص بهم. وقد أظهر أكثر من ثلث المشاركين بأن لديهم طموحات شخصية لتطوير أعمالهم بشكل أكبر في بلد إقامتهم (35٪)، يليهم 23٪ من الأشخاص الذين يهدفون ليصبحوا جزءاً مهماً من سوق العمل الدولي.

ويرى المشاركون في الإمارات، أن روّاد الأعمال يسعون دوماً لاكتشاف الفرص الجديدة (85٪)، وأنهم يساهمون في خلق وظائف جديدة (83٪)، ويعتقد أكثر من ربع المشاركين أن الابتكار هو مفتاح نجاح رائد الأعمال (28٪)، يليه التواصل باستمرار مع العملاء والمستهلكين (22٪).

تم جمع بيانات استبيان بيت.كوم حول «ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 16 وحتى 27 مايو 2019، بمشاركة 3,331 أشخاص من الإمارات والسعودية والكويت وعُمان والبحرين ولبنان والأردن والعراق وفلسطين وسوريا ومصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وغيرها.