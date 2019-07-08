«ستراتا» توسع مصنعها لتجميع المثبت العمودي لـ«دريملاينر»

المصدر: العين - البيان

أعلنت شركة «ستراتا للتصنيع»، المتخصّصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمملوكة بالكامل من قبل شركة «مبادلة للاستثمار» أمس عن خططها لتوسعة مصنعها الحالي لتمكينه من تلبية متطلبات خط تجميع المثبتات العمودية لطائرة «بوينغ 787 دريملاينر».

وتأتي توسعة المصنع بمجمع نبراس العين للطيران في إطار الاتفاقية التي أبرمتها «ستراتا للتصنيع» مع «بوينغ» خلال معرض «فارنبورو للطيران 2016»، والتي تقوم «ستراتا» بموجبها ببناء خط التجميع باستخدام المعدات والأدوات ذاتها المستخدمة بمصنع بوينغ لطائرات 787 دريملاينر في مدينة سولت ليك. وتعمل «ستراتا» على تجميع القطع الرئيسية للمثبت العمودي لطائرات «بوينغ 787 دريملاينر» في مصنعها بالعين.

وقال إسماعيل عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»: نعبر عن بالغ فخرنا واعتزازنا بقدرة الكوادر الوطنية على تصنيع أجزاء هياكل الطائرات الموسومة بشعار «صنع بفخر في الإمارات» لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية، حيث استطاعت ستراتا خلال 10 سنوات تكريس موقعها كمساهم أساسي بسلاسل القيمة المضافة لقطاع صناعة الطيران من خلال التزامنا بتزويد شركائنا الدوليين بالخدمات والبنية التحتية التي تلتزم بأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

تعزيز موقع الشركة

وأكد أن الشراكة مع بوينغ في برنامج «787» تساهم في تعزيز موقع الشركة في سلاسل القيمة العالمية المضافة كمزود أساسي لمكونات هياكل الطائرات الخاصة ببرامج شركة بوينغ للطائرات التجارية.

وتمثل ستراتا للتصنيع مثالاً واضحاً لقدرة الشركات الإماراتية على تكريس موقعها كمساهم أساسي في سلاسل القيمة العالمية بالاعتماد على أصولٍ راسخة وكوادر محلية متميّزة، حيث تشكل الكوادر الوطنية المتميزة أكثر من نصف العاملين بالشركة. ومن المقرر إطلاق عمليات التجميع في 2020. وسيتم شحن الأجزاء المجمعة إلى نورث تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية، ليتم تركيبها على «بوينغ 787».

وقال برنارد دَن، رئيس «بوينغ» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: تعكس خطط توسيع المصنع التزام الإمارات و«ستراتا» بالاستثمار في تطوير قدرات متقدمة بقطاع صناعة الطيران، ودعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد. وعملت «بوينغ» و«ستراتا» لـ8 أعوام في تعاون وثيق لدعم قطاع الطيران العالمي بالمواد المركبة المتطورة وتلبية متطلبات «بوينغ» من حيث الجودة والتكلفة.

تدريب

وستقوم ستراتا بإرسال مجموعة من المهندسين الإماراتيين المشرفين على عمليات التصنيع من منشأة العين إلى الولايات المتحدة في برنامج تدريبي مكثف لدى «بوينغ».

تعاون

بدأ التعاون بين «بوينغ» و«ستراتا» في 2011، عندما تم التعاقد مع «ستراتا» كمورد من الدرجة الأولى لـ«بوينغ». والعام التالي، تم اختيار «ستراتا» لإنتاج أجزاء هياكل «بوينغ 777» و«بوينغ 787»، والشركة هي المورد الأول لـ «بوينغ» في الشرق الأوسط. وتضطلع «ستراتا» بمسؤولية تصنيع أضلاع المثبت العمودي والأفقي لذيل «بوينغ 777» و«بوينغ 777 إكس» الجديدة وأضلاع المثبتات العمودية لـ«بوينغ 787».