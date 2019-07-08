«جمارك دبي» تبحث تعزيز التبادل التجاري مع السعودية

المصدر: دبي - البيان

استقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، عبد الهادي آل شافي القنصل العام للسعودية في دبي، حيث تم بحث فرص التعاون القائمة والمستقبلية والمبادرات المشتركة لتحقيق المزيد من التبادل التجاري والمعرفي بين الطرفين.

وأكد مصبح حرص الجمارك على تطوير العلاقات مع الهيئات الدبلوماسية السعودية لتعزيز التعاون والتنسيق، بمواكبة التقدم المتصاعد لمسيرة التكامل الاقتصادي بين الإمارات والسعودية تنفيذاً لاستراتيجية العزم للتكامل بين البلدين الشقيقين، حيث تم توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل بينهما لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي لديه العديد من الامتيازات للتبادل التجاري بين البلدين .

وأوضح ان السعودية هي الشريك التجاري الأول لدبي خليجياً وعربياً والرابع عالمياً، حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع السعودية في 2018 نحو 55 مليار درهم، وفي الربع الأول 2019 بلغت قيمة التجارة 13.2 ملياراً. ودعا إلى تعزيز مشاركة تجار السجاد من السعودية في معرض واحة السجاد السنوي للاستفادة من الفرص التجارية التي يتيحها المعرض الذي يعد من أهم المعارض الدولية في تجارة السجاد.

وأعرب القنصل السعودي عن تقديره الكبير لتعاون جمارك دبي وحرصها على تمكين التجار والشركات السعودية من توسيع التجارة بين الطرفين، عبر تطوير التعاون والتنسيق للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يتيحها توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.