افتتاح فستيفال بلازا في دبي الجنوب آخر العام

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة الفطيم استكمال تحضيراتها لافتتاح فستيفال بلازا، أحدث مشاريعها في مجال مراكز التسوّق ضمن المجمّعات السكنية، في ديسمبر 2019.

ومن المتوقع أن يشكل «فستيفال بلازا» القائم على مساحة 64.8 ألف متر مربع وجهة عصرية مناسبة لنمط حياة سكان مجمّع «وصل غيت» المزمع إنشاؤه. وسيشكل المشروع لسكان دبي الجنوب بمثابة بوابة جديدة ومزدهرة، تلبي احتياجات المجتمعات السكنية المجاورة، بما في ذلك جبل علي والفرجان ودبي مارينا، والأشخاص الذين يتنقلون يومياً من وإلى أبوظبي.

وسيكون متجر لولو هايبرماركت في فستيفال بلازا الأول من نوعه على مستوى عدد من المتاجر المندرجة ضمن المفهوم الجديد لعلامة لولو. وسينصب تركيز التصميم الجديد للمتجر على المواد الغذائية، حيث تم تخصيص 85% من مساحته لعرض أصناف البقالة والمأكولات الطازجة.

ويشتمل المتجر للمرة الأولى على أماكن مخصصة للجلوس تتيح للعملاء إمكانية تناول الأطعمة. كما سيحتضن علامات تجارية مثل «ايكيا»، و«إيس»، وماركس وسبنسر، وصالة نوفو سينماز ومدينة الألعاب فابي لاند. وسيفتح الفرع الثاني لعلامة «إيكيا» في دبي أبوابه ضمن الوجهة المرتقبة على مساحة 30 ألف متر مربع. وسيحتوي المركز على 120 متجراً إضافياً، وقاعة طعام تستوعب 500 شخص و40 مقهى ومطعماً، ومساحات لرعاية الأطفال، وصالة سينما، ونادٍ للأطفال، وأكثر من 2600 موقف للسيارات.