«تنظيم الاتصالات» تبحث التعاون في الأمن السيبراني مع الصين

المصدر: بكين - البيان

زار وفد من فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي ومركز إبداع الحكومة الذكية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تأسيس فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون بين الطرفين، والتعرف إلى أفضل الممارسات المطبقة في جمهورية الصين الشعبية فيما يتعلق بالفضاء والأمن السيبراني وحماية المنشآت والمؤسسات والأفراد من أخطار القرصنة والابتزاز الإلكتروني.

وقال محمد الزرعوني المدير التنفيذي لإدارة السياسات والبرامج في الهيئة: «تأتي هذه الزيارة استكمالاً للاجتماع الناجح الذي جمع وفد دائرة الفضاء السيبراني في الصين برئاسة ليو ليهونغ نائب مدير الإدارة، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في مارس الماضي، ورغبة من الهيئة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين، وتطوير التعاون في الأمن السيبراني».

وزار الوفد تحالف صناعة الذكاء الاصطناعي في وزارة الصناعة وتقنية المعلومات الصينية.