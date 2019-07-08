خدمة «أدنوك» المميزة للتزود بالوقود مجاناً في يوليو

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

بدأت أمس 379 محطة للوقود تابعة لشركة أدنوك للتوزيع على مستوى الدولة تقديم الخدمة المميزة للتزود بالوقود مجاناً لجميع المترددين عليها، وذلك في بداية حملة «هلا بالصيف» التي أطلقتها الشركة.

وأكدت الشركة في مؤتمر صحفي أمس بمقرها الرئيسي في أبوظبي بحضور لبنى المهيري مدير إدارة العلامة التجارية والاتصال الإلكتروني بالشركة، أن جميع المترددين على المحطات سيستفيدون من مجانية الخدمة المميزة طوال شهر يوليو، بينما تقتصر المجانية على عملاء محفظة أدنوك في أغسطس. ودعت المترددين على محطات الشركة للتسجيل في المحفظة، مشيرة إلى أن التسجيل لا يستغرق سوى دقيقتين.

وأشارت إلى أنه تم تحديد ساعات التزود بالوقود بالخدمة المميزة مجانا من الـ11 صباحا إلى الـ5 عصرا، باعتبار أن هذه الساعات الأكثر حرارة خلال اليوم. وأشارت إلى أن محفظة أدنوك تعد أسهل وأسرع وسيلة لتمكين العملاء من الدفع مقابل مشترياتهم من الوقود بشكل آمن في أي من محطات أدنوك للتوزيع.

وذكرت أنه يمكن لجميع العملاء تعبئة رصيد لمحفظة أدنوك باستخدام البطاقات المصرفية ومن ثم الدفع باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية أو أي من الوسائل المعتادة عند المضخة. وتتوفر محفظة أدنوك من خلال تطبيق أدنوك للتوزيع والموقع الإلكتروني لأدنوك للتوزيع، أو من خلال متاجر الشركة.

محفظة

وأشارت إلى إمكانية استخدام محفظة أدنوك للدفع مقابل مشتريات منتجات الوقود، أو منتجات الزيوت، أو خدمة غسيل السيارات، أو المشتريات بمتاجر أدنوك. كما يستطيع مستخدمو المحفظة تحديد العديد من المستفيدين من حسابهم حسب احتياجاتهم، كالأزواج والأبناء أو السائق، حيث يجب على صاحب الحساب تسجيل المستفيدين الجدد باستخدام بطاقات الهوية الإماراتية الخاصة بهم واعتمادها كوسيلة للدفع.

وأكد المهندس سعيد الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع في بيان صحفي، أن العملاء يمكنهم تزويد مركباتهم بالوقود ذاتياً في أي وقت من اليوم، بينما سيتوفر خيار الخدمة المميزة من 5 مساءً وحتى 11 صباحاً من اليوم التالي، ويمكن لعملاء الخدمة المميزة استبدال مكافآتهم المميزة في أي وقت من اليوم، وسيتم استئناف العمل بشكل طبيعي اعتباراً من أول أغسطس للعملاء الذين لا يملكون حساب محفظة أدنوك، بينما يستمر عملاء محفظة أدنوك في الحصول على خدمة المساعدة في التزود بالوقود مجاناً في الفترة من 11 صباحاً وحتى 5 مساءً في أغسطس، بدون الحصول على المكافآت المميزة خلال هذه الفترة.