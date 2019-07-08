بدء تنفيذ مبادرة تحفيز الصناعة بأبوظبي بخفض تعرفة الكهرباء

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تلقي طلبات المستثمرين وأصحاب المصانع الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحفيز القطاع الصناعي، عبر تخفيض تعرفة الكهرباء بنسبة 40 %.

وأكدت الدائرة في ورشة عمل نظمها أمس مكتب تنظيم تنمية الصناعة التابع للدائرة بمقر غرفة أبوظبي، حول مبادرة تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، بحضور أكثر من 120 مستثمراً بالقطاع الصناعي، أن المبادرة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو الجاري.

وأكد المهندس أحمد البلوشي، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة، أن المبادرة تندرج ضمن مبادرات برنامج «غداً 21»، وتتضمن ثلاثة معايير رئيسة، هي: التأثير الاقتصادي، الإنتاجية، ومعايير شركات التوزيع، إضافة إلى ثلاث فئات يتم بناءً عليها تقييم المنشآت الصناعية.

وأشار إلى أنه سيتم احتساب التعرفة الجديدة حسب كل فئة، بناءً على المعايير الثلاثة السابقة، حيث ستبدأ من 17 فلساً للفئة «أ» التي تشترط على المنشأة أن تحرز أكثر من 80 نقطة، لافتاً إلى أن تلك التعرفة تزداد عند تقييم المنشأة ضمن الفئة «ب»، التي تتراوح بين 60-80 نقطة، والفئة «ج» التي تتراوح بين 50-59 نقطة، مبيناً أن البرنامج سيسهم في تقليل تكاليف الكهرباء حتى 40 %.

وأضاف أن معيار التأثير الاقتصادي، سيأخذ بعين الاعتبار الاستثمار في أبوظبي، بناء على نسبة 70 %، والتوطين 20 %، والإنفاق على الدورات التدريبية ومساهمة الوافدين 10 %، موضحاً أن هذا المعيار يبلغ 40 % من إجمالي التقييم، ويتطلب تحقيقه تقديم وثائق ومستندات. وبالنسبة لمعيار الإنتاجية، سيتم النظر للفرص الجديدة التي أوجدتها المنشأة، وقدرتها على الحد من مخاطر الأخطاء، وتحسين أساليب ممارسة الأعمال التجارية، والقيمة المضافة التي أوجدتها المنشأة، بناءً على إجمالي عدد الموظفين.

وفي ما يتعلق بمعيار شركات التوزيع، بيّن أنه سيتم احتساب النقاط، بناءً على اتفاقية توصيل وتوريد خدمة الطاقة الموقعة مع شركات التوزيع، لافتاً إلى أنه إذا كان موقع المنشأة موصولاً بمحطة كهربائية ذات جهد منخفض، وكان الحمل الكهربائي أكبر من 5 ميغا واط، فسيتم احتساب 20 نقطة للمنشأة. أما إذا كان موقع المنشأة موصولاً بمحطة كهربائية ذات جهد عالٍ على حساب صاحب المنشأة، فستحرز المنشأة تلقائياً 20 نقطة. وأوضح أنه يمكن للمنشآت الصناعية تقديم طلباتها عبر الموقع الالكتروني للدائرة.

‏‏وأكد محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في كلمة افتتح بها الورشة، أن مشاركة غرفة أبوظبي باستضافة الورشة، جاءت لكون هذا البرنامج الواعد من شأنه العمل على تحفيز أدوار القطاع الصناعي، وتشجيع الشركات والمنشآت الصناعية وتقوية تنافسيتها، بما يحقق الزيادة الإنتاجية لها، والتقليل من تكلفتها، ورفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بشكل خاص بأبوظبي.

وأكد سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في كلمة له، أن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، يأتي في إطار مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21». وأوضح أن المبادرة دخلت حيز التنفيذ، اعتباراً من يوليو، في حين تستفيد الشركات المشاركة من تطبيق التكاليف المخفّضة بأثر رجعي من أول أبريل.