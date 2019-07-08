«أراضي دبي» تدرب المتعاملين على استخدام تطبيقاتها

المصدر: دبي- البيان

افتتحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قاعة لتدريب المتعاملين في مركز إسعاد المتعاملين في الدور الأرضي بقرها الرئيسي. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع شركاء الدائرة، إضافة إلى رفع مستوى وعي المتعاملين حول مختلف الخدمات التي توفرها الدائرة لهم، ومساعدتهم وتدريبهم على استخدام التطبيقات الذكية، والاستفادة منها على النحو الأمثل، وتسهيل تقديم الخدمات إليهم من خلال توفير التدريب اللازم لهم.

وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تأتي هذه الخطوة في إطار حرصنا على دعم التوجهات الحكومية لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، وتعزيز مكانتها لتتفوق على المدن الأخرى بواقع عشر سنوات. ويمكننا الإسهام في ذلك عن طريق نشر الحلول المبتكرة للوصول بأدائنا المؤسسي إلى أرقى المستويات. وأطلقت الدائرة حتى الآن العديد من التطبيقات الذكية التي أسهمت في توفير الراحة لمتعاملينا وإسعادهم. لذا، ارتأينا أنه يمكن زيادة الإقبال على هذه التطبيقات، ونشر الوعي بفوائدها واستخداماتها من خلال افتتاح القاعة».

وقال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في أراضي دبي: «تساعد قاعة التدريب الجديدة في تدريب المتعاملين على استخدام التطبيقات الذكية بدلاً من اللجوء إلى الطرق التقليدية».