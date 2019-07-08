«إمباور» تجدد شهادة «آيزو 27001:2013» لإدارة أمن المعلومات

المصدر: دبي - البيان

جددت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وبنجاح شهادة (27001:2013) لنظم إدارة أمن المعلومات، والتي تغطي أعلى المعايير الدولية لأمن المعلومات، ولمدة 3 سنوات مقبلة. وتعد الشهادة المعيار الدولي الذي يوضح كيفية وضع نظام لإدارة أمن المعلومات معتمد بالشكل المناسب، ما يسمح بالحفاظ على البيانات المالية والسرية بشكل آمن ويقلل من احتمال الوصول إليها بشكلٍ غير قانوني أو دون إذن.

وفي ظل التقدم العلمي والاعتماد الكبير على التكنولوجيا، أصبح المعيار الأمني وأمن المعلومات خاصة، حجر الأساس في تقديم خدمات الأعمال الناجحة والآمنة، والتي أصبحت عنصراً رئيسياً في أنشطة الأعمال داخل العديد من المؤسسات؛ حققت «إمباور» أعلى معايير الأمان المعترف بها عالمياً في حماية معلومات المتعاملين منذ 2014، إضافة إلى متابعة التحديثات المستمرة على هذه الأنظمة.

نجاح

وأعاد المعهد البريطاني للمعايير منح «إمباور»، شهادة الجودة بعد نجاحها بتجاوز عملية التدقيق في عملياتها التجارية، وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة في نظام إدارة أمن المعلومات «آيزو 27001:2013»، حيث إن المراجعة لملف إمباور أكدت أن السياسات والإجراءات المعتمدة ترتقي إلى المعايير والمواصفات العالمية.

تطوير مستمر

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، «إننا سعداء بتجديد شهادة الآيزو (27001:2013)، الأمر الذي يعتبر نجاحاً كبيراً للمؤسسة يعبر عن التطوير المستمر للأنظمة الأمنية، كما يؤكد مدى التزامنا بأعلى المعايير والمواصفات الدولية في حماية بيانات المتعاملين والشركاء». وأضاف أن تجديد شهادة آيزو إدارة أمن المعلومات، هو تأكيد على التزامنا لتحقيق أهداف حكومة دبي لحماية معلومات وبيانات جميع متعاملينا وشركائنا.

وليس هذا فقط، بل تلتزم إمباور باستراتيجية نظام أمن المعلومات لحكومة دبي الإصدار الثاني، والذي يعكس مستوى الريادة في مجال أمن المعلومات والخصوصية داخل المؤسسة، ويساهم في إيجاد بيئة آمنة وموثوقة لتخزين وحفظ المعلومات الخاصة.