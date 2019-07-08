«بيوت»: مناطق التملك الحر تستقطب المستثمرين العقاريين بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أظهرت بيانات تقرير شركة بيوت لسوق العقارات في أبوظبي للنصف الأول 2019 ازدياد اهتمام المستثمرين العقاريين من المنطقة بالعقارات المتوفرة في العاصمة وذلك تزامناً مع قانون التملك الحر للعقارات والأراضي في المناطق الاستثمارية في أبوظبي للأجانب، الأمر الذي ساهم في ازدياد الطلب على مناطق التملك الحر مثل الريف وشاطئ الراحة ومدينة مصدر.

وكشفت بيوت عن أن المناطق الحديثة الرئيسية مثل جزر الريم وياس والسعديات هي أكثر المناطق تفضيلاً لشراء العقارات مقارنة بالنصف الثاني من عام 2018، في حين أن المناطق التي تتمتع بعقارات ذات أسعار معقولة مثل مدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة A والمرور تتصدر المناطق المفضلة للاستئجار. وتظل جزيرة الريم أكثر المناطق شعبية في أبوظبي لشراء وتأجير الشقق، تليها شاطئ الراحة لبيع الفلل ومدينة محمد بن زايد لتأجير الفلل.

وبالنسبة لعائدات الاستثمار في أبوظبي، توفر جزيرة السعديات أعلى متوسط لعائدات الاستثمار والتي تصل إلى 8.7٪، ما يؤكد أنها الخيار الأكثر ربحية للمستثمرين. وأظهر السوق العقاري في أبوظبي تصحيحاً في التوجهات خلال النصف الأول 2019، حيث شهدت أسعار مبيعات الشقق والإيجارات انخفاضاً يتراوح بين 4٪ و11٪.

وشهدت مناطق التملك الحر مثل الريف وشاطئ الراحة انخفاضاً في أسعار الوحدات العقارية بنسبة 13٪ تقريباً، ما أتاح للمستثمرين فرصة شراء العقارات في هذه المناطق الواقعة بالقرب من دبي بأسعار معقولة. وتشهد المناطق الناشئة مثل الغدير ارتفاعاً في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الوحدات المكونة من غرفتي نوم 6.7٪. وسجلت منطقة المرور بالنسبة لإيجارات الشقق انخفاضاً بنسبة 10.7٪ للوحدات من غرفة نوم واحدة، تليها مدينة خليفة A، حيث انخفضت إيجار الاستوديوهات 9.7٪.

كما شهدت أسعار شراء واستئجار الفلل السكنية انخفاضاً نسبياً مما يوفر للمشترين والمستأجرين الفرصة للترقية إلى عقارات أكبر. وتم تسجيل أكبر نسبة انخفاض بالنسبة للفلل السكنية في منطقة الريف، حيث انخفضت أسعار وحدات الفلل من 3 غرف نوم و5 غرف نوم بنسبة 5.9٪ و7.8٪ على التوالي. أما بالنسبة لسوق تأجير الفلل السكنية، فقد شهدت كل من جزيرة السعديات والمشرف انخفاضاً بنسبة وصلت إلى 9.1٪ في بعض الوحدات السكنية.