«دو» أول مزوّد ينال اعتماد خدمات «في إم وير» السحابية بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

حصلت شركة دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، على شهادة الاعتماد في مجال الخدمات السحابية من شركة «في إم وير» لتصبح بذلك دو أول مزود للخدمات السحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على هذا الاعتماد. وستساهم شهادة الاعتماد الأخيرة في ترسيخ مكانة دو وإثبات قدراتها على دعم وتنفيذ العمليات السحابية للجهات الحكومية والمؤسسات عبر الإمارات.

وقال أندرو وارد، نائب أول للرئيس لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دو: حصولنا على شهادة اعتماد «في إم وير» يعزز مكانتنا كشريك موثوق يعتمد عليه في مجال حلول المنصات السحابية. كما تثبت هذه الشهادة جودة الحلول والخدمات التي نقدمها لعملائنا، فضلاً عن كونها تدعم عروض خدماتنا المستقبلية التي نهدف من خلالها إلى تعزيز تحول ونمو شركائنا وعملائنا عبر القطاعين الحكومي والخاص.