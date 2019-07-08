اتفاق لتقديم خدمات تأمين الصادرات للشركات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتقديم خدمات تأمين الصادرات للشركات في دولة الإمارات، مما يمكّنها من تسريع نمو أعمالها التجارية على المستوى العالمي.

وستمكّن الاتفاقية الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها من تعزيز وجودها إقليمياً ودولياً من خلال وصولها إلى مجموعة شاملة من حلول التأمين على ائتمان الصادرات من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والمنتجات الأخرى المتخصصة من بنك الإمارات دبي الوطني مثل حلول التمويل التجاري التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر تمويل المستحقات التجارية، وخصم الفواتير وتمويل ما قبل الشحن وتمويل الصادرات وسندات الضمان، فضلاً عن الخدمات الاستشارية.

ويؤكد هذا التعاون، التزام الاتحاد لائتمان الصادرات بتحقيق استراتيجية التنويع غير النفطي لدولة الإمارات التي تجسدت في رؤية الدولة وأهدافها لعام 2021.

وقع مذكرة التفاهم، ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وأحمد القاسم، نائب الرئيس التنفيذي، مدير عام الأعمال المصرفية التجارية في الإمارات دبي الوطني، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

مخاطر الائتمان

ويركز التعاون بين الاتحاد لائتمان الصادرات وبنك الإمارات دبي الوطني على المجالات التي تشمل حلول إدارة مخاطر الائتمان التجاري، وأدوات التصدير المالية، وسندات الضمان، وتمويل الصادرات، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الطائرات، وتمويل الشركات، ودعم السندات، وتأكيد خطابات الاعتماد.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «يلعب نمو الأعمال التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي دوراً حاسماً في بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام في الدولة. تتمثل مهمة الاتحاد لائتمان الصادرات في توفير سهولة الوصول إلى الحلول المالية للشركات المحلية. ونظراً لمهمتنا الوطنية وخبرة بنك الإمارات دبي الوطني، نحن على ثقة من أننا سننجح في تمكين المصدرين والشركات المحلية في الإمارات من توسيع تواجدها إقليمياً وعالمياً».