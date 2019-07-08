«اقتصادية عجمان» تبحث تطوير خدمات «النافذة الواحدة» مع شركائها

المصدر: عجمان - البيان

بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تطوير مشروع «النافذة الواحدة» مع عدد من شركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المختلفة خلال ورشة عمل أقيمت بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، حيث يهدف المشروع إلى تسهيل رحلة المستثمرين من خلال تطوير نظام الكتروني موحد للتراخيص الاقتصادية في إطار تكامل الجهود الحكومية نحو تطوير بيئة ممارسة الأعمال في الإمارة.

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام الدائرة: «نسعى من خلال مشروع النافذة الواحدة إلى تعزيز التكامل مع شركائنا الاستراتيجيين في تطوير رحلة المتعامل، من خلال تبني أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في تقديم خدمات التراخيص الاقتصادية عبر نظام الكتروني موحد وشامل، حيث يواكب هذا المشروع تطلعاتنا المشتركة نحو دعم بيئة الاستثمار في الإمارة وتعزيز سعادة المتعاملين، انسجاماً مع رؤية عجمان 2021 وغاياتها في تنمية الاقتصاد وإسعاد المجتمع».

وأوضح سالم حسن الغافري، مدير مشروع النافذة الواحدة أن اقتصادية عجمان قطعت شوطاً كبيراً في تعريف رسوم الجهات الحكومية على نظامها الإلكتروني وتعمل خلال الفترة الحالية على استكمال عمليات تعريف الرسوم من خلال إبرام الاتفاقيات مع الشركاء المعنيين.