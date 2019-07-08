«نور بنك» يجمع 507 ملايين درهم لصندوق أزيموت الاستثماري في أسبوعين

المصدر: دبي - وام

أطلق «نور بنك» خطة إسلامية للاستحقاق الثابت بالدولار الأمريكي في مركز دبي المالي العالمي عبر تعاون ناجح مع شركة «أزيموت مركز دبي المالي العالمي المحدودة» والشركة التابعة لها بالكامل «مجموعة أزيموت القابضة»، وجمعت الخطة الاستثمارية الجديدة مساهمات تجاوزت 507 ملايين درهم خلال أسبوعين من إطلاقها، ومن المقرر أن توفر دخلاً يصل 5% سنوياً خلال 4 سنوات من الاستثمار ضمن محفظة صكوك متنوعة تتم إدارتها باحتراف.

وقال مفضل كاجيجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في نور بنك، إن استراتيجية الخدمات المصرفية للأفراد في البنك تركز على تطوير المنتجات وإيجاد فرص استثمارية مربحة لعملائه وتعد خطة استثمارات الاستحقاق الثابت التي تمتد لأربع سنوات تأكيداً جديداً على التزامه بتوفير فرص استثمارية متنوعة لعملائه من ذوي الثروات الضخمة.

وقال روني كوندوكولام رئيس إدارة الثروات في نور بنك: «أصبحت نور ولث اليوم واحدة من أكبر موزعي الصناديق الاستثمارية الإسلامية المشتركة حول العالم، ويشهد التجاوب الهائل مع خطة استثمارات الاستحقاق الثابت بالتعاون مع أزيموت على الثقة الكبيرة التي نحظى بها لدى المستثمرين في السوق».