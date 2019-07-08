ارتفاع الرقم القياسي لوحدة واردات أبوظبي في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع معدل قيمة وحدة الواردات خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 4.6 % مقارنة بالربع المقابل من عام 2018، حيث بلغ الرقم القياسي لقيمة الوحدة 107.9 % مقارنة مع 103.1% خلال فترة المقارنة نفسها، وذلك بحسب الأرقام التي أصدرها أمس مركز إحصاء أبوظبي.

وعلى المستوى الربع السنوي، ارتفع معدل قيمة وحدة الواردات خلال الربع الأول 2019 بنسبة 3.2 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، وبلغ الرقم القياسي لقيمة الوحدة 107.9 % بالمقارنة مع 104.4 % خلال فترة المقارنة ذاتها.

وعلى صعيد معدل الوحدة، فقد انخفض خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.2 % مقارنة بالربع الأول من عام 2018. وبلغ الرقم القياسي لقيمة الوحدة 80.4 %، بينما كان 82.2 % في فترة المقارنة نفسها.