يونس خوري نائباً لرئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس إدارة «مصرف الإمارات للتنمية» اجتماعه الخامس للعام 2019 برئاسة معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة المصرف وبحضور جميع الأعضاء وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف. وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن تقديره وشكره لأعضاء المجلس السابقين والحاليين على جهودهم وإنجازاتهم التي بذلوها وإسهاماتهم القيمة في دعم أهداف المصرف الاستراتيجيةـ ووافق المجلس على اختيار يونس خوري نائباً لرئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع، كما تمّ تشكيل لجان تابعة لمجلس الإدارة لمتابعة أعمال المصرف التشغيلية والتنظيمية.

وناقش مجلس الإدارة البنود المدرجة على جدول الأعمال، كما جرى خلال الاجتماع استعراض تقرير الإدارة التنفيذية متضمناً مستجدات العمل بمشاريع المصرف القائمة حالياً. وأكد المجلس مواصلة جهود المصرف لتوفير خدمات متميزة لعملائه، ودعم الأجندة الوطنية لقطاع الإسكان في دولة الإمارات من خلال توفير تمويلات سكنية للمواطنين بمزايا تنافسية وبشروط ائتمانية مرنة، وبما يرسخ الاستقرار الاجتماعي والأسري. واستعرض مجلس الإدارة أبرز الإنجازات التي حققها المصرف خلال الأشهر الأولى من عام 2019.

وفي نهاية الاجتماع شكر معالي رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس متمنياً للجميع التوفيق وبذل الجهود في دعم رؤية الإمارات 2021 وطموحات الحكومة، خاصةً فيما يتعلق بزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة وتمكين المواطنين من الوصول بسهولة وسرعة إلى الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف عبر قنواته المختلفة.