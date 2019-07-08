غرفة أبوظبي تبحث فرص التعاون الاقتصادي مع قطاع الأعمال في مولدوفا

المصدر: أبوظبي- البيان

التقى محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقر غرفة أبوظبي، صباح أمس، فيكتور هاروتا سفير جمهورية مولدوفا لدى الدولة، وجرى خلال اللقاء استعراض فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بيئة الأعمال في كل من إمارة أبوظبي ومولدوفا، كما بحث الجانبان فرص التعاون المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وقدم المهيري شرحاً وافياً عن مختلف الخدمات التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لأعضائها من مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الإمارة، بالإضافة إلى تعريف الضيف بأبرز المبادرات التي اضطلعت الغرفة بتنفيذها في إطار سعيها نحو دعم وتعزيز قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي.

وقال فيكتور هاروتا، إن إمارة أبوظبي إحدى أهم المدن على الصعيد العملي والاقتصادي، موضحاً أن هناك العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة لمؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين للتعاون من خلالها.

وأشار إلى أن زيارته للغرفة تأتي في إطار التنسيق لتنظيم ملتقى تجاري للقطاع الخاص يجمع مجتمعي الأعمال في أبوظبي ومولدوفا، داعياً شركات الإمارات للاستثمار في مولدوفا خاصة في قطاعات الزراعة والمواد الغذائية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.