نافذة الأعمال

ـــ افتتحت صباح أمس دورة «التقنيات المالية الحديثة وتقنيات البلوكشين» التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة حتى 11 يوليو.

أدى استخدام التقنيات الحديثة إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تقدر بحوالي 40% لدى المؤسسات المالية الكبيرة. كما شهدت الاستثمارات العالمية في صناعة التقنيات المالية الحديثة نمواً يُقدر بعشرة أضعاف النمو المسجل خلال العقد الأخير.

وتشهد منطقتنا العربية نمواً نسبياً بات ملحوظاً لشركات التقنيات المالية الحديثة، حيث ارتفع عددها خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى حوالي 200 شركة ناشئة مقارنة بنحو 30 شركة في بداية الفترة، ويتوقع خبراء الصناعة أن يتجاوز عدد شركات التقنيات المالية الحديثة الناشئة التي يتم إطلاقها عدد 250 شركة بحلول 2020.

ـــ حصد الفريق القانوني لسلطة تنظيم الخدمات المالية، التابع لسوق أبوظبي العالمي، العديد من الجوائز في حفل توزيع جوائز مجلس المحامين الداخليين السنوي لعام 2019 الذي عقد في هونغ كونغ. وحصل الفريق القانوني لسلطة تنظيم الخدمات المالية على جوائز «أفضل فريق قانوني داخلي لعام 2019 في الشرق الأوسط»، و«الفريق القانوني المجتمعي لعام 2019 بشأن الخدمات المصرفية»، و«الفريق القانوني المجتمعي لعام 2019 حول الابتكار».

وكان الفريق القانوني لسلطة تنظيم الخدمات المالية، التابع لسوق أبوظبي العالمي، «إم تي أر كورب»، وفلاش للترفيه، تيلسترا كوربورشن، كليفورد تشانس، وبيكر ماكنزي، ولوكاديا، من بين الفائزين في حفل توزيع الجوائز السنوي الرابع الذي شهد حضور عدد كبير من المتخصصين القانونيين وخبراء الامتثال من جميع أنحاء العالم.

ـــ أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال التأمين المتعدد للأفراد والشركات، عن إطلاق خدمة تطبيق «واتساب» للأعمال، لتكون بذلك الشركة الأولى على مستوى شركات التأمين في الإمارات التي تطلق هذه الخدمة للعملاء. وتتيح الخدمة للعملاء الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات تشمل طلبات عروض الأسعار، والمطالبات، ومواقع مركز المطالبات، وتوفير المستندات المطلوبة لإصدار وثائق تأمين وغيرها من الخدمات، وذلك من خلال التواصل عبر رسائل تطبيق «واتساب» مع مركز الاتصال الخاص بشركة أبوظبي الوطنية للتأمين.

وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي للشركة: ستساهم خدمة تطبيق «واتساب» للأعمال من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، في تعزيز مستويات رضا العملاء عبر توفير خدمات تتسم بالسهولة والفعالية، وذلك في ظل التوجه المتزايد من العملاء للخدمات الإلكترونية، وبحثهم عن وسائل أكثر فاعلية في التواصل.

ـــ تسعى «سيليكس»، مجموعة الأعمال التي تأسست قبل 25 عاماً، إلى خفض بصمتها الكربونية في الإمارات من خلال توسيع نطاق عملياتها في قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2020. وتوفر «سيليكس» حلول الطاقة البديلة والتكنولوجيا الخضراء للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية. وتخطط الشركة لإطلاق مجموعتها الأحدث من منتجات الطاقة المتجددة بحلول الربع الثاني من العام المقبل عبر شبكتها القوية التي تضم أكثر من 500 وكيل في الإمارات.

ومع انتشار منشآت التصنيع التابعة لها حول العالم، تعتبر «سيليكس» واحدة من الشركات الأضخم والأسرع نمواً في مجال تصنيع تجهيزات الإضاءة والمعدات الكهربائية. وتنتشر فروعها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، والمملكة المتحدة، والصين، والهند.