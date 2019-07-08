زيادة 10 أضعاف في عدد البريطانيين بالإمارات في عقد

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت دراسة أجرتها شركة «هوكستون كابيتال مانجمنت» الاستثمارية في أبوظبي أن عدد البريطانيين العاملين في الإمارات ارتفع 10 أضعاف في غضون نحو عقد من الزمان. وأفادت الدراسة بأن عدد البريطانيين المقيمين بالدولة قُدّرَ في العام الماضي بنحو 200 ألف نسمة، بالمقارنة مع 20 ألف نسمة فقط في 20088.

وأكدت الدراسة أن غالبية البريطانيين الذين يقصدون دول الخليج العربي عموماً للعمل يرغبون في نمط حياة أفضل مما هو متوافر لهم في بريطانيا. وأضافت أن نحو 27% من البريطانيين في الإمارات اختاروها على وجه التحديد بسبب ما توفره للعاملين بها من رواتب معفاة من الضرائب.