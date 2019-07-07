«إيكونوميكس»: اقتصاد الإمارات الأفضل خليجياً

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للدراسات الاقتصادية أن اقتصاد الإمارات هو الأفضل خليجياً، متوقعة أن يحتفظ بمكانته كأفضل اقتصاد أداءً في الخليج، خاصة خلال العام المقبل، وهو العام الذي سيشهد استضافة الإمارات لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وقالت الشركة في دراستها إن إكسبو سيمنح النمو الاقتصادي دفعة هائلة، تعزز مكانته وتتيح له الاحتفاظ بأدائه القوي. وذكرت أن معدل النمو بلغ 2,8% خلال الربع الأخير، مسجلاً أعلى معدلاته منذ عامين. وتوقعت أن يرتفع هذا المعدل كثيراً خلال العام المقبل نتيجة الاستعدادات لاستضافة إكسبو.

وتوقع جيسون تيوفي، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى المؤسسة أن يشهد الناتج المحلي انتعاشاً قوياً بدءاً من الربع الأخير من العام الجاري، وذلك على خلفية موافقة «أوبك +» بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط، والاستعدادات المتواصلة لتنظيم «إكسبو»، ثم سيتواصل الزخم في النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، مع انطلاق المعرض».

ورجح أن يؤدي «إكسبو» إلى زيادة عدد زوار دبي إلى 20 مليون زائر بالمقارنة بـ 16 مليون زائر العام الماضي، وأن يساهم في زيادة النمو الاقتصادي خلال العام المقبل بنسبة 2,5% إضافية على الأقل».