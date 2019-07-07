5 تجارب غير تقليدية للسائح في دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

وصف موقع «لاكشري ترافيل ماجازين» الإمارات بأنها فاتنة الشرق الأوسط. ونشر الموقع المتخصص في شؤون السياحة الفاخرة حول العالم تقريراً، أمس، بعنوان «5 أشياء غير عادية تستطيع أن تفعلها في الإمارات»، واستعرض التقرير 5 تجارب غير تقليدية يستطيع السائح التمتع بها في دبي، والتي وصفها بأنها إحدى أهم مواطن الجمال في الإمارات، ولا يقتصر جمالها على مجرد ناطحات السحاب، والذهب، والشواطئ الخلابة فحسب، وإنما يمتد ليشمل المغامرات المثيرة أيضاً.

وسرد التقرير التجارب الخمس، وتطرق إلى كل تجربة بالشرح. وأوضح أن التجارب هي: مشاهدة لحظة غروب الشمس من برج خليفة، والقفز المظلي في سماء «نخلة جميرا»، والتزلج على الجليد في منحدر «سكي دبي» الجليدي الاصطناعي في «مول الإمارات»، وزيارة مدينة الألعاب الترفيهية «آي إم جي عالم من المغامرات»، ومشاهدة الحوض المائي «دبي أكواريوم»، وحديقة الألعاب المائية في «دبي مول».

وذكر التقرير أن الإمارات معروفة بما تقدمه لزوارها من تجارب ترفيهية مذهلة تثري خبراتهم. وأضاف أن هذه التجارب ليست مجرد متع ترفيهية تقليدية كتلك المتوافرة في أي

وجهة سياحية أخرى، وإنما هي أشياء غير تقليدية، وتتميز بها الإمارات عن غيرها.