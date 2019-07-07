"أدنوك" تتيح التزود بالوقود مجاناً بين 11 صباحاً و5 مساء

المصدر: وام

أعلنت شركة "أدنوك" للتوزيع اليوم عن إطلاق حملة "هلا بالصيف" التي تقدم لعملاء "محفظة أدنوك - الخدمة المميزة" للتزود بالوقود مجانا خلال أكثر ساعات اليوم حرارة في شهري يوليو وأغسطس.

وأوضحت الشركة أنه يمكن لعملاء محفظة أدنوك الاستفادة من المساعدة التي يقدمها العاملون في المحطة مجانا بين الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في جميع محطات الشركة على مستوى الدولة.. بينما يتمتع عملاء أدنوك للتوزيع الذين لا يستخدمون محفظة أدنوك بالخدمة المجانية خلال شهر يوليو، ويمكن التسجيل في محفظة أدنوك في أقل من دقيقتين للاستمتاع بهذا العرض في شهر أغسطس أيضاً.

وتعتبر محفظة أدنوك أسهل وأسرع وسيلة لتمكين العملاء من الدفع مقابل مشترياتهم من الوقود بشكل آمن في أي من محطات أدنوك للتوزيع.. ويستطيع العملاء تعبئة رصيد لمحفظة أدنوك الخاصة بهم باستخدام البطاقات المصرفية ومن ثم الدفع باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية أو أي من الوسائل المتعارف عليها عند المضخة.

وتتوفر محفظة أدنوك من خلال تطبيق أدنوك للتوزيع والموقع الإلكتروني لأدنوك للتوزيع أو من خلال متاجر الشركة، حيث يستغرق التسجيل في محفظة أدنوك دقيقتين فقط.

يذكر أن محفظة أدنوك يمكن استخدامها للدفع مقابل مشتريات منتجات الوقود، أو منتجات الزيوت، أو خدمة غسيل السيارات، أو المشتريات في متاجر أدنوك للتوزيع.

كما يستطيع مستخدمو محفظة أدنوك تحديد العديد من المستفيدين من حسابهم حسب احتياجاتهم. ولتحديد المستفيدين، كالأزواج والأبناء أو السائق، يجب على صاحب الحساب تسجيل المستفيدين الجدد باستخدام بطاقات الهوية الإماراتية الخاصة بهم واعتمادها كوسيلة للدفع حيث سيتمكن المستفيد من التزود بالوقود وتقديم بطاقة الهوية الإماراتية عند المضخة للدفع مقابل مشترياتهم، ثم يتم حساب المبلغ على صاحب المحفظة.. ويسهم ذلك في تفادي عمليات التحويل البنكي، أو ضرورة حمل المبالغ المالية عند تزود أفراد الأسرة بالوقود.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع " نتطلع دوما لاستحداث سبل جديدة للتفاعل مع العملاء وتخطي مستوى توقعاتهم، سواء لدى زيارتهم لمحطاتنا، أو استمتاعهم بما نقدمه من منتجات التجزئة، أو الاستفادة من أحد وسائل الدفع المتقدمة تكنولوجيا كاستخدام محفظة أدنوك.. نحن نحرص على جعل كل زيارة لمحطاتنا تجربة فريدة، وتهدف حملة "هلا بالصيف" لجعل تجربة التزود بالوقود أكثر راحة لعملاء محفظة أدنوك خلال أكثر ساعات اليوم حرارة في شهر يوليو وأغسطس.. كما يسعدني الإعلان عن أن جميع عملائنا سيستمتعون بهذا العرض خلال شهر يوليو.. وتتيح هذه الحملة لعملائنا الفرصة للتسجيل في محفظة أدنوك والاستمتاع بالعرض خلال شهر أغسطس أيضا".

وتدعو الشركة الجمهور لمتابعة الأخبار من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وموقعها الإلكتروني والتي تحتوي على المعلومات الدقيقة الخاصة بأية عروض.. كما يمكن التواصل مع فريق خدمة العملاء على الرقم 800300 أو مع الممثلين الإعلاميين للشركة.