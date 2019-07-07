7 من كل 10 مهنيين في الإمارات يفكّرون في تأسيس شركتهم الخاصة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف استبيان "ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019"، الذي أجراه بيت.كوم، بالتعاون مع يوجوف، أن حوالي 7 من كل 10 مهنيين في الإمارات يفضلون تأسيس عمل خاص بهم، وقد صرح 73% بأنهم يفكرون حالياً في تأسيس شركة، في حين أن 7% فقط لم يفكروا سابقاً في تأسيس عمل خاص بهم.



كما أظهر الاستبيان أن ثلثي سكان الإمارات (69%) يفضلون العمل لحسابهم الخاص امتلاك شركة خاصة بهم إن توفر لهم الخيار. وعندما سُئلوا عن أسباب هذا التفضيل، برز حرية اختيار التوازن بين الحياة المهنية والشخصية (54%) وتحقيق الاستقلال الذاتي (42٪) كأهم الأسباب التي تدفعهم لتأسيس عمل خاص، ومن بين الأسباب الأخرى: التخلص من فكرة التبعية لمدير ما، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، والمكاسب المادية الأعلى.



ويبدو بأن أولئك الذين أسسوا أعمالهم الخاصة يمتلكون أسباباً مماثلة. فعندما سُئل المهنيين في الإمارات عن الأسباب التي دفعتهم لتأسيس أعمالهم الخاصة، برزت أهم ثلاث إجابات: زيادة الدخل (33%)، والرغبة في فعل ما يحبونه (27%) وابتكار فكرة تجارية مميزة (25%).



ومن بين أولئك الذين يفضلون البحث عن عمل في شركة، صرح 42% من المشاركين بأن السبب الرئيسي لتفضيلهم هو الحصول على دخل منتظم. وقال 40%أنهم يفضلون العمل في شركات بهدف تعلم مهارات جديدة .



قطاع ريادة الأعمال في الإمارات



يواصل قطاع ريادة الأعمال النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها عملية تأسيس شركة جديدة، يشير استبيان بيت.كوم إلى أن ريادة الأعمال أصبحت أكثر شعبية من أي وقت مضى، فالعديد من روّاد الأعمال يتطلعون إلى تنمية شركتهم الناشئة وتأسيس عمل خاص بهم. وقد أظهر أكثر من ثلث المشاركين بأن لديهم طموحات شخصية لتطوير أعمالهم بشكل أكبر في بلد إقامتهم (35%)، يليهم 23% من الأشخاص الذين يهدفون ليصبحوا جزءاً مهماً من سوق العمل الدولي.



ويعتبر توفير رأس المال الكافي للبدء بالمشروع (62%)، والربح الدخل غير المؤكد (45%) من أهم التحديات التي يفكر بها المشاركون عند الشروع بإنشاء أعمالهم الخاصة.



وشملت القطاعات الأكثر جاذبية لروّاد الأعمال: السلع الاستهلاكية الأغذية والمشروبات (11%)، والتجارة البيع بالتجزئة (10%)، وتكنولوجيا المعلومات الإنترنت التجارة الإلكترونية (10%)، تليها الضيافة الترفيه (9%).



التوجيه والدعم



أظهر الاستبيان الفوائد التي تعود بها ريادة الأعمال على المجتمعات والاقتصاد بشكل عام، ويُعتبر الانطباع العام عن روّاد الأعمال في المنطقة إيجابياً للغاية، حيث يرى المشاركون في الإمارات أن روّاد الأعمال يسعون دوماً لاكتشاف الفرص الجديدة (85%) وأنهم يساهمون في خلق وظائف جديدة (83%).



وبرزت أفضل نصيحة قدّمها المشاركون في الإمارات لروّاد الأعمال: عدم الخوف من الفشل ووضع خطة أعمال مبتكرة. ويعتقد أكثر من ربع المشاركين أن الابتكار هو مفتاح نجاح رائد الأعمال (28%)، يليه التواصل باستمرار مع العملاء والمستهلكين (22%).