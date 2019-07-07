تبادل المعلومات الضريبية بين «المالية» و«حرة الحمرية» ومطار الشارقة

المصدر: دبي- البيان

وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بموجب الاتفاقيات الضريبية الدولية التي أبرمتها الدولة، وذلك بهدف إرساء أسس التعاون المشترك فيما يتعلق بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية. يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة المتواصل لضمان التزام كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالاتفاقات الضريبية التي أبرمتها الدولة.

وقع الاتفاقية عن جانب الوزارة يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، وعن جانب هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي سعود المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي.

آليات واضحة

وأكد يونس الخوري أهمية هذه الاتفاقية لجهة وضع آليات واضحة تحدد أسس التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وبما يدعم موقع دولة الإمارات بوصفها رائدة عالمياً في مجال الالتزام بالاتفاقات الضريبية. وقال يونس الخوري: تعزز مثل هذه الاتفاقيات من موقع الدولة على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية وتساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للدولة، حيث يبحث المستثمرون عن مناخ استثماري يتمتع بالشفافية والعدالة لدافعي الضرائب.

وأضاف: تعمل وزارة المالية بشكل مستمر مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة في الدولة، لوضع آليات فعالة تضمن الامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية. ولا بد في هذا الإطار من الإشادة بتعاون هذه الجهات والتزامها، حيث تقوم الوزارة بتشكيل فرق عمل مشتركة مع هذه الجهات لمتابعة وتطبيق التزامات الدولة وفق أفضل المعايير التي وضعها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الأمر الذي يحقق الشفافية والعدالة الضريبية ويعزز موقع الدولة الريادي على المستوى العالمي.

مركز

وبموجب الاتفاقية سيزود مركز المعلومات الضريبية الوزارة بالمعلومات والبيانات، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها الإمارات مع الدول الأخرى.