شركتان هنديتان ناشئتان تفوزان بتسهيلات للأعمال في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، الأكبر من نوعه في المنطقة والمملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، عن الفائزين بمسابقة المشاريع الناشئة التي نظمت ضمن الجولة الترويجية الأولى من نوعها التي نظمتها «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال بالتعاون مع مركز «ديتك».

وهدفت الجولة التي اختتمت مؤخراً إلى تعريف الشركات الناشئة في الهند ببيئة الأعمال التي توفرها دبي. ومنحت لجنة تحكيم المسابقة الفوز لشركتين ناشئتين هنديتين من كلٍ من نيودلهي وبنغالور، شاركتا في المسابقة حيث تم منحهما مساحة في «ديتك» لتأسيس أعمالهما في دبي.

وهدفت الجولة الترويجية التي استمرت ثلاثة أيام وشملت كلاً من نيودلهي وبنغالور إلى استقطاب الشركات الهندية الناشئة المتميزة إلى دبي، حيث شارك في المسابقة أكثر من 200 شركة هندية ناشئة، وتأهل منها 16 شركة ناشئة إلى المرحلة النهائية حيث أتيحت لأصحابها الفرصة لاستعراض مشاريعهم وأفكارهم في المسابقة الخاصة التي نظمها مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك».

وفاز بالمركز الأول في المسابقة شركة «شيبس كارت» وهي شركة مقرها نيودلهي وتوفر منصة إلكترونية للمشتريات البحرية، حيث حصلت الشركة على مساحة مكتبية مرنة لها في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، بالإضافة إلى الدعم المطلوب لتأسيس الشركة وإصدار الرخصة التجارية مجاناً. وحصدت شركة «لوكترا» المركز الثاني، وهي شركة مقرها بنغالور وتتخصص في مجال الخدمات التشغيلية المصرفية، حيث حصلت على مساحة مكتبية مرنة مخصصة لإدارة نشاطها في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، إلى جانب الدعم الخاص بتأسيس الشركة وإصدار الرخصة التجارية بشكل مجاني لعام واحد.

أفكار مبتكرة

وقال عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي إن المشاريع التي استعرضت في المسابقة كانت متميزة، مهنئاً الفائزين على الأفكار المبتكرة والنوعية التي اعتمدوها والتي تتلاءم وتدعم متطلبات ورؤية مدينة دبي في تحولها الذكي نحو المستقبل.

وأضاف خان: «نجحنا من خلال هذه البعثة الترويجية في تسليط الضوء على دبي كوجهة أعمال رائدة وجاذبة للمشاريع الناشئة، ونحن على ثقة بقدرتنا على استكمال هذا التعاون الاستراتيجي مع شركائنا في الإمارة وخارجها لإبراز مزايا دبي التنافسية للشركات الناشئة الهندية».

وقال هانس هنريك كريستنسن، نائب رئيس - مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال: نفخر بشراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة دبي والنتائج الإيجابية التي حققتها الزيارة، والتي أسهمت في استقطاب المواهب العالمية وأصحاب المشاريع، ذلك أن الابتكار واستقطاب رواد الأعمال والشركات الناشئة أصبحا ركيزتين أساسيتين لدعم مسيرة التنمية المستدامة واستشراف المستقبل وتعزيز تنافسية الدولة على مختلف الأصعدة وصولاً إلى خلق بيئة مواتية لاستقطاب أصحاب العقول والأفكار الإبداعية في قطاعات اقتصاد المعرفة والابتكار.