سامسونج تطلق «Galaxy A80» في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات أمس إطلاق هاتف Galaxy A80 الجديد في أسواق الإمارات، وتم تصميم الهاتف الجديد ليوفر ابتكارات استثنائية تتناسب مع أسلوب الحياة العصرية الذي نعيشه لاسيما مع توجه المستهلكين نحو الاعتماد على هواتفهم الذكية لتسجيل الفيديوهات والتفاعل والتقاط الصور ومشاركتها بشكل مباشر.

ويتميز الهاتف بأول كاميرا ثورية دوارة من سامسونج وشاشة العرض الجديدة الفائقة التي توفر تجارب مشاهدة غامرة.

وقال طارق صباغ رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتحركة المتنقلة في سامسونج الخليج: «تم تصميم هاتف Galaxy A80 الجديد من سامسونج خصيصاً للطريقة التي نتواصل بها في عصر النشر المباشر، حيث يحتوي على العديد من الابتكارات التي تسمح لك بتصوير العالم كما تراه والاستمتاع بتجارب الوسائط المتعددة الرائعة والبقاء على اتصال لفترة أطول.