تعزيز التعاون السياحي بين عجمان وأم القيوين

المصدر: عجمان- البيان

وقعت دائرة التنمية السياحية في عجمان ودائرة السياحة والآثار بأم القيوين مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم التوجهات الاستراتيجية‪ ‬ للطرفين وتعزيز التعاون بينهما في مجال تبادل الخبرات والأبحاث السياحية من خلال وضع البرامج الخاصة وتحديد المشاريع والاتفاقيات التشغيلية اللازمة لتوحيد الجهود في هذا الإطار.‬

وقع المذكرة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، بحضور الدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة عجمان وحميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين، وصالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، وعلياء الغفلي، مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وميرة المحرزي مدير إدارة السياحة والآثار بأم القيوين وحمدة المطروشي مدير مكتب الاستراتيجية وتطوير الأداء في دائرة التنمية السياحية بعجمان.

وقال الشيخ عبدالعزيز النعيمي: « مذكرة التفاهم تُشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الموارد والقدرات المشتركة للجانبين خاصة في مجالات تعزيز النمو السياحي وتطوير الكوادر البشرية، والتعاون في مجال الدراسات والأبحاث والمعلومات، إضافة إلى الترويج للمعالم السياحية في الإمارتين ضمن منتج متكامل ومميّز».

وأضاف: «إن أم القيوين وعجمان يجمعهما الالتزام باستدامة الإرث التراثي والثقافي، واتباع منهج متوازن وواضح للتطوير السياحي علاوة على الإيمان بضرورة تمهيد الطريق أمام الكوادر البشرية المواطنة للمساهمة الجادة والفعالة في مختلف مجالات القطاع السياحي. وستفتح خبراتنا ومواردنا المعرفية المشتركة آفاقاً جديدة نحو مستقبل أفضل للمواطنين الإماراتيين، وللوجهتيّن السياحيتيّن على حد سواء».

وقال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا : «تنسجم المذكرة مع الرؤية المشتركة التي تجمعنا بدائرة التنمية السياحية في عجمان نحو تعزيز التعاون البناء لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز دور القطاع السياحي في الناتج المحلي، وستسهم بتطبيق مشاريع ومبادرات مشتركة لتنمية الكوادر البشرية والاستفادة من الخبرات لدى الطرفين بالإضافة إلى الترويج المشترك لبعض الأنشطة والبرامج السياحية، الأمر الذي يدعم التوجهات الاستراتيجية لكل من إمارة عجمان وإمارة أم القيوين».