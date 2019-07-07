إشادة عالمية بالخدمات الجمركية الذكية في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن الخدمات الجمركية الذكية التي تقدمها دبي لعملائها لقيت إشادة من منظمة الجمارك العالمية، وذلك خلال لقائه مع كونيو ميكوريا سكرتير عام منظمة الجمارك العالمية، على هامش جلسات مجلس التعاون الجمركي بالمقر الرئيسي لمنظمة الجمارك العالمية في بروكسل ببلجيكا، مشيراً إلى أن هذا التطور التقني بالخدمات الجمركية لم يكن ليتحقق لولا التعاون المثمر مع مجموعات العمل.

جاء ذلك خلال ترؤس المدير العام لجمارك دبي الاجتماع الربع سنوي مع أعضاء المجلس الاستشاري، بحضور جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، وعبد الله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، وإدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء مقرر الاجتماع.

وشدد رامي زكي رئيس مجموعة أعمال الشركات متعددة الجنسيات، على أهمية المجالس الاستشارية للجهات والدوائر المختلفة خاصة في ظل التنافسية التي تشتد يوماً بعد يوم. وقال كريشنان راماتشاندان نائب الرئيس مجلس الأعمال المهني الهندي أن تجارة دبي مع الهند التي كانت بحدود 180 مليون دولار في 1970 وصلت إلى 60 مليار دولار في 2018 وسط توقعات أن تتجاوز 100 مليار في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الهند ثاني أكبر شريك للإمارات فيما الإمارات هي ثالث أكبر شريك للهند، بلغت قيمة الحوالات المالية من الامارات إلى الهند نحو 17.5 مليار درهم، فيما تبلغ حجم الاستثمارات هندية في القطاع العقاري في دبي 15.6 مليار درهم، ويتوقع أن يصل زوار دبي من الجنسية الهندية إلى 9.1 ملايين في 2020.

تسهيل الإجراءات

وأكد محمد الهاشمي مدير الإدارة المالية في جمارك دبي أن الدائرة تحرص على تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ودعم التجارة وتخفيض تكلفتها، لتنفيذ رؤية القيادة، وفي هذا الشأن أطلقت مبادرة «ضمان مخزون البضائع الافتراضي» للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة في المناطق الحرة في دبي، ويستفيد منه 18000 شركة في أكثر من 24 منطقة حرة بدبي و37 مستودعاً جمركياً، وبموجب المبادرة سيتم ضخ 455 مليون درهم، عبر إعادة الضمانات الجمركية للشركات ومستودعات المناطق الحرة، وهي 327 مليون درهم ضمانات بنكية، و128 مليونا ضمانات نقدية.

نمو التجارة

استعرض أحمد عبد السلام كاظم مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي خلال الاجتماع مع أعضاء المجلس الاستشاري مؤشرات تجارة دبي الخارجية للربع الأول من العام الجاري مشيراً إلى تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 339 مليار درهم، شمل كافة مكونات التبادل التجاري.