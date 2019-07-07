«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تفتتح حاضنة الأعمال «استرولابز»

المصدر: دبي- البيان

افتتحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، حاضنة الأعمال «استرولابز» لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا الرقمية، إحدى حاضنات الأعمال المعتمدة من المؤسسة، وتعتبر الحاضنة مركز تدريب رقمي، وحاضنة أعمال لشركات التكنولوجيا الرقمية في دبي، الهادفة إلى تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة، ضمن «نشاط مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال»، وبالتالي، الإسهام في دعم مسيرتهم التنموية، وتحقيق عائد يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد دبي والدولة بشكل عام.

افتتح الحاضنة التي تقع في الكورت يارد في منطقة القوز بدبي، عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يرافقه رولان ضاهر الرئيس التنفيذي للعمليات في أسترولابز.

وتختص الحاضنة المرخصة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتقديم حزمة من ورش العمل والدورات التدريبية والبرامج الإرشادية لدعم المبتدئين في مجال الأعمال الرقمية المبتكرة، كما تقدم أكاديمية أسترولابز التدريب المتخصص للمهارات الأساسية في مجال الصناعة الرقمية، كالتسويق الرقمي، والبرمجة، وعلوم البيانات وتصميم البرامج وتطوير الأعمال. كما تنظم الأكاديمية دورات مفتوحة للجمهور، بالإضافة إلى برامج مصممة خصيصاً لشركائها من الشركات الكبيرة ومسرعات وحاضنات الأعمال الأخرى في دبي والمنطقة.

ويهدف نشاط مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال المرخص من المؤسسة، إلى تنظيم عمل حاضنات الأعمال والمسرعات المستثمرة في تقنيات الجيل الرابع بإمارة دبي، إلى جانب توفير البيئة المثالية لأصحاب المشاريع الناشئة الإبداعية لمزاولة أعمالهم.

دعم

وقال عبد الباسط الجناحي: تسعى المؤسسة من خلال نشاط «مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال»، إلى إتاحة الفرصة لتوسيع الاستثمارات في قطاع منصات ريادة الأعمال على اختلاف قطاعاتها، والتي تشمل كلاً من: حاضنات الأعمال، المسرعات، ومساحات العمل المشتركة.

وتأتي المبادرة كخطوة لتأسيس شبكة دبي لحاضنات الأعمال، التي ستعمل كجهة إرشادية لمساعدة وتشجيع وتقديم أفضل الممارسات المتبعة لبرامج حاضنات الأعمال في الدولة. وتفعيل ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مجال حاضنات الأعمال والمسرعات.