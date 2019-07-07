«دبي للسياحة» تعزز رضا المتعاملين بمبادرات مبتكرة

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

نجحت «دبي للسياحة» في تبنّي مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في تحقيق أعلى مستويات الرضا للمتعاملين من بينها توفير ممشى خاص لأصحاب الهمم وتقديم تطبيق إلكتروني يدعم لغة الإشارة بالإضافة إلى تطوير نظام إدارة الشكاوى مع الأتمتة الكاملة لكافة خدمات المتعاملين، كما قامت الدائرة بتجهيز كشك بلغة برايل لمساعدة المكفوفين، فيما يوفر المركز الذكي لدبي للسياحة إمكانية إجراء كافة المعاملات في الدائرة تحت سقف واحد.

وتكلّلت جهود «دبي للسياحة» مؤخراً بحصولها على المركز الأول في مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوّق السري للجهات الحكومية المتوسطة وبنسبة 90%، والذي جاء ثمرة لجهودها المتواصلة، ومبادراتها النوعية، وكذلك التزامها بضمان سعادة المتعاملين، وإيمانها العميق بأن التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص لابد أن يكون بأفضل حالاته.

تحفيز

وأدركت «دبي للسياحة» ضرورة القيام بإجراءات محفزة للشركات في القطاع لذلك قامت مع بداية العام الجاري بعدة خطوات ومن بينها السماح لشركات السياحة والسفر ومنظّمي الرحلات ومزوّدي الخدمات المتعلقة بمجال السياحة باسترداد قيمة الضمانات البنكية التي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 250 مليون درهم، كما وقّعت اتفاقية مع (الأنصاري للصرافة)لتبسيط وتسهيل طرق الدفع الخاصة بمجموعة من الخدمات التي توفرها الدائرة لعملائها.

توطين

من ناحية أخرى، تركز«دبي للسياحة» على مسألة التوطين.. هذه القضية الحيوية المهمّة التي تحتل مركز الصدارة لدى الحكومة والمسؤولين، وجاءت النتائج مبشّرة مع إطلاق كلية دبي للسياحة، لتتضافر جهودها مع شركاء القطاع وتتمكّن من توظيف أكثر من 300 مواطن في تخصصات مختلفة في قطاع الضيافة مع نهاية عام 2018.

وتعتبر دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي مثالاً حياً وواضحاً في مسيرة التميّز، والتي حقّقت العديد من الإنجازات مع حرصها المستمر على تطوير إجراءاتها وتعاملاتها لتكون في المقدّمة والصدارة دائماً، هذا إلى جانب مبادراتها الرائدة التي تتكامل مع جهود الحكومة لتمكّن دبي من تجاوز مثيلاتها من المدن العالمية الأخرى بعشر سنوات ضمن مبادرة10X، ولتعتلي دبي بذلك تلك المكانة الشامخة التي تستحقها في العالم.

نتائج

وساهمت الجهود المشتركة التي تقوم بها «دبي للسياحة» بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص في تحقيق المزيد من الإنجازات ولعل البداية الواعدة خلال الربع الأول من العام الجاري باستقبال دبي لحوالي 15.92 مليون زائر دولي لليلة واحدة، تبشر بأنّ القادم أفضل وأنّ المستقبل بأمان في ظل توجيهات ورؤى قائد ملهم.